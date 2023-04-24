Irán prohíbe a mujeres que no se cubran con velo ingresar a museos y lugares históricos

Autoridades de Irán anunciaron este lunes que las mujeres que no se cubran con un velo tendrán la entrada prohibida en museos y lugares históricos, pero tampoco a monumentos como la famosa Persépolis, en un nuevo paso para imponer de nuevo el uso de esta prenda.

El jefe de la Dirección General de Museos del país persa, Morteza Adibzadeh, anunció en una circular la nueva prohibición “para proteger la seguridad pública y los asuntos culturales”, de acuerdo con el diario Etemad.

Se propagan imágenes de jóvenes sin velo

En las últimas semanas se han propagado por redes sociales imágenes de jóvenes sin velo haciendo el gesto de la victoria frente a la tumba de Ciro II el Grande, rey del siglo XI a.C., cercana a las ruinas de Persépolis.

Han dejado de usar el velo islámico como forma de protesta

Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hiyab.

La muerte de Amini generó fuertes protestas

La muerte de Amini generó fuertes protestas en todo el país en las que se pedía el fin de la República Islámica, protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de "mujer, vida, libertad" y que han desaparecido tras una fuerte represión estatal que ha causado 500 muertes.

La Policía iraní comenzó el 15 de abril a perseguir de nuevo a las mujeres que no se cubren mediante el uso de cámaras para identificarlas y la amenaza de cerrar negocios que atiendan a ciudadanas descubiertas.

Castigo a mujeres en Irán

Las autoridades anunciaron la semana pasada que habían cerrado 155 negocios por no cumplir con las leyes que obligan a las mujeres a cubrirse y además enviaron mensajes de texto a 3,500 ciudadanas por no llevar la obligatoria prenda islámica.

La ley castiga con multas y hasta dos meses de cárcel a las mujeres que no se cubren con un velo, pero además las autoridades están barajando otras opciones, como la privación de servicios bancarios.

A principios de mes, los ministerios de Educación y Salud anunciaron que no permitirán asistir a universidades o a institutos a las estudiantes que no usen velo.

A pesar de todo ello, muchas mujeres continúan sin usar el velo por las calles de Teherán.

La muerte de una joven de 22 años fue la gota que derramó el vaso. Tras el fallecimiento de Mahsa Amini, miles de personas salieron a protestar en las calles de Irán, donde las autoridades han impuesto varias prohibiciones sexistas contra las mujeres, desde el uso del hiyab hasta la cantidad de maquillaje.

¿Qué tienen prohibido las mujeres en Irán?

No puedes quitarte la ropa ni aunque pienses que vas a morir asfixiada. No está permitido que las mujeres expongan sus rodillas ni ninguna otra parte del cuerpo, con excepción del rostro y las manos. Tampoco pueden usar jeans rasgados.

En Irán no se permite que las mujeres canten y bailen en público. Tampoco pueden grabar sus propios discos.

El hiyab, ese pañuelo negro que tapa parte de la cabeza, el cabello y el cuello, tiene que usarse todo el tiempo, inclusive hasta en el baño. Si viajas a Irán, antes de bajarte del avión tendrás que llevarlo puesto.

Se prohíbe la presencia del público femenino en los estadios de fútbol y para el resto de los deportes.

Luego de la Revolución de 1979, en la que la Dinastía Pahlavi derrocó al Gobierno de turno e impuso el régimen islámico en todo el país, se volvió obligatorio el uso del velo. El primer líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeiní, tomó dicha decisión basándose en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes.