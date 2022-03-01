Irán y UE continúan conversaciones sobre acuerdo nuclear en Viena

Los negociadores de Irán y la Unión Europea llegaron a Viena el lunes 28 de febrero para conversar un esfuerzo por mantener vivo el acuerdo nuclear.

Irán dijo el lunes que los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear de 2015 podrían tener éxito si Estados Unidos toma una decisión política para cumplir con las demandas de Teherán, mientras meses de negociaciones entran en lo que un diplomático iraní llamó una etapa de "ahora o nunca".

El principal negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani, quien voló a Teherán la semana pasada para las consultas sobre el borrador final del acuerdo nuclear, se reunió el lunes con Enrique Mora, de la Unión Europea, quien coordina las conversaciones en Viena.

Hay mucho en juego, ya que el fracaso de 10 meses de conversaciones conllevaría el riesgo de una nueva guerra regional y la imposición de duras sanciones adicionales a Irán por parte de Occidente.

Irán ha instado a los países occidentales a tomar "decisiones políticas" para resolver las disputas sobre el acuerdo nuclear de 2015. #EEUU #Irán #DM https://t.co/WsmNSbeYFm — CGTN en Español (@cgtnenespanol) March 1, 2022

Cuestiones pendientes para continuar el acuerdo nuclear

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán identificó las cuestiones pendientes restantes como: la medida en que se revertirían las sanciones contra su país, brindar garantías de que Estados Unidos no abandonará el pacto nuevamente y resolver las dudas sobre los rastros de uranio encontrados en varios sitios antiguos pero no declarados en Irán.

Todas las partes involucradas en las conversaciones dicen que se han logrado avances hacia la restauración del pacto para frenar el programa nuclear de Irán a cambio del alivio de las sanciones. Pero tanto Teherán como Washington han advertido que aún existen algunas diferencias significativas por superar.

Dos fuentes cercanas a las conversaciones en Viena dijeron que Irán había presentado nuevas demandas, mientras continuaba insistiendo en las existentes, incluida la eliminación de una designación de organización terrorista extranjera (FTO) de Estados Unidos contra la Guardia Revolucionaria de élite de Irán (IRGC).

Los diplomáticos dijeron que las negociaciones han entrado en una etapa crucial, dada la política intransigente de Irán en las conversaciones y la participación de las otras partes en la crisis de Ucrania.