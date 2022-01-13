Venezuela y 9 países pierden su derecho al voto en la ONU

Venezuela, Irán, Sudán, y otros siete países perdieron su derecho al voto ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por una deuda excesiva con la organización, informó este miércoles el secretario Antonio Guterres, a los miembros de la Asamblea general.

La ONU informó mediante una carta que en total 11 estados miembros tienen retrasos con el pago de sus contribuciones en función del artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas.

Dicho artículo habla sobre la suspensión de voto en la Asamblea General de cualquier país cuando tenga un atraso igual o superior a la contribución de los últimos dos años completos.

No obstante, el artículo también especifica que si el incumplimiento se debe a “circunstancias fuera de su control” los paises pueden conservar su derecho al voto, por lo que naciones como Islas Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Somalía, no perderán su derecho ante la ONU.

En su resolución 76/2 de 11 de octubre de 2021, la Asamblea General de la ONU decidió permitir a dichos estados miembros votar hasta el final del septuagésimo sexto periodo de sesiones.

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¿Qué países no podrán votar en la ONU?

De acuerdo con el documento, los países que no podrán votar ante la ONU son Venezuela, Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Irán, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Somalia y Sudán.

El secretario general de ONU especificó el monto mínimo que cada país debe pagar para recuperar su derecho al voto ante la organización internacional. Venezuela debe cerca de 400 millones de dólares. Irán 18 millones y Sudán 300 mil.

Venezuela ya había pasado por una situación similar, en otras dos ocasiones, mientras que, el año pasado Irán perdió su derecho al voto debido a sus altas deudas con la ONU, y en aquel momento argumentó que se debía a las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos.

Pero Irán se comprometió a pagar la deuda y ponerse alcorriente, por lo que la ONU accedió a otorgarle una exención que le permitía pagar la deuda mínima exigida para recuperar su derecho al voto.