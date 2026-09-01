Le disparan al portero del Club León Irving Martínez durante robo en su casa
Seis ladrones irrumpen en la casa del portero del Club León, Irving Martínez. Durante el robo uno de ellos le disparó directamente. El disparo no lo alcanzó. Ya presentó denuncia.
El portero del club León, Irving Martínez, fue víctima de un robo en su domicilio ubicado en un fraccionamiento de Lagos de Moreno en Guanajuato, a las 4 de la mañana del sábado. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que seis hombres permanecieron cerca de una hora dentro de su vivienda, sustrayendo joyería, perfumes, tenis, dinero en efectivo y otros artículos del hogar. Al regresar con sus padres y percatarse de los ladrones, cinco de ellos huyeron por una escalera colocada en la parte trasera, mientras que el sexto, al ser acorralado por el jugador, sacó un arma y disparó. Según la policía municipal, el disparo no alcanzó al portero e impactó en el pasto. Irving Martínez confirmó haber presentado la denuncia correspondiente por el robo.