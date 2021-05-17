Israel bombardea varios puntos de la Franja de Gaza

Las fuerzas aéreas de Israel realizaron ataques aéreos en la Franja de Gaza, al cumplirse una semana de la espiral de violencia que ha dejado 198 palestinos muertos, entre ellos 58 menores.

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El Ministerio de Sanidad palestino ha reportado mil 300 heridos y daños materiales, en una zona en la que viven dos millones de palestinos. Por la mañana, testigos en la Franja de Gaza aseguraron que la aviación israelí llevó a cabo más de un centenar de ataques, que causaron fuertes explosiones y un pánico generalizado durante toda la madrugada.

La aviación también atacó carreteras y calles principales y destruyó viviendas e infraestructuras, la mayoría de las cuales se concentraban en la ciudad de Gaza, el norte y el sur del enclave.

De acuerdo con los reportes de medios locales, Israel aseguró haber matado a un comandante de la Yihad Islámica, Hasam Abu Hardib, responsable del lanzamiento de misiles antitanque desde el enclave.

Fuentes médicas aseguraron que los aviones de combate israelíes atacaron con dos misiles un automóvil en la ciudad occidental de Gaza que mató a tres hombres.

El ataque de Israel dirigido contra uno de los líderes combatientes se dan un día después de que un ataque aéreo israelí destruyó un edificio que albergaba las oficinas de AP y Al Jazeera, entre otros, en Gaza.

Medios desalojaron las oficinas en una hora

Trabajadores de las agencias internacionales AP y Al Jazeera, junto con otros inquilinos, desalojaron el complejo de manera segura después de que el ejército israelí avisó por teléfono que el ataque sería en una hora.

En varios videos difundidos en redes sociales se ve al personal vestir cascos y chalecos antibalas rotulados con la palabra “Prensa”, después de recolectar todo lo que podían cargar en sus manos y mochilas: documentos, laptops, equipo profesional de fotografía y grabación.

Journalists had moments to evacuate their offices, taking their archives and possessions before Israel bombed their offices. #FreePalestine #GazaUnderAttack pic.twitter.com/TACMmUkIhW — Diana Buttu (@dianabuttu) May 16, 2021

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