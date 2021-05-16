Reportan 100 lesionados tras colapso de gradas en sinagoga de Israel

Al menos 100 personas lesionadas, 10 de ellas de gravedad, y dos personas sin vida es el saldo que dejó el colapso de gradas en una sinagoga de Jerusalén, Israel, de acuerdo con reportes de medios locales.

Los hechos ocurrieron en una sinagoga del juadísmo hasídico ubicada en el asentamiento de Givat Ze'ev, en Jerusalén, rodeada por asentamientos árabes, además de que se sospecha que haya personas atrapadas entre los escombros.

Tebing Barat : Rumah Ibadat Israel di Givat Ze'ev, Qalandiya runtuh.

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Pekan Givat Ze'ev ini mula dijajah Israel pada tahun 1977.

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Dan rumah ibadat ini runtuh tanpa serangan penduduk Palestin.



pic.twitter.com/rg4TUYB3Vz — Awan Wafdan 🇲🇾🇵🇸 (@seketulawan) May 16, 2021

Magen David Adom, responsable del servicio nacional de emergencias israelí, hasta el momento se contabilizaron 100 personas lesionadas, 10 en estado crítico, y dos muertos; no se descarta que estas cifras puedan cambiar en las próximas horas.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades locales, al menos 650 personas estaban reunidas en la sinagoga para celeberar el inicio de la fiesta de Shavuot, que comenzó durante el atardecer de este domingo en Israel.

Algunos medios señalaron que el templo religioso aún estaba en construcción, lo que pudo haber ocasionado el desplome de la estructura ante el peso de los visitantes.

Además, autoridades precisaron que 45 personas resultaron con lesiones leves.

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Segunda tragedia en sinagoga en un mes

Los hechos ocurrieron apenas semanas después de que 45 judíos ultraortodoxos perdieron la vida tras una estampida en un festival religioso realizado al norte de Israel.

El desplome en la sinagoga israelí de este domingo ocurrió en pleno incremento de tensión entre Israel y Palestina en un conflicto que tan sólo este domingo dejó un saldo de 174 palestinos fallecidos, 47 de ellos menores de edad y 29 mujeres.

Ante la ofensiva israelí y los miles de fallecidos en el lado palestino, el día de ayer hubo una serie de protestas para pedir el alto a los ataques en Palestina.

Ciudades como Nueva York, Philadelphia, Los Ángeles, París, Londres y otras se unieron a esta jornada de protesta en la que se escuchó la consinga "¡Palestina libre!"

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