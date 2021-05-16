México condena violencia entre Israel y Palestina, llama al diálogo

El representante permanente de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente expuso esta mañana la posicion de nuestro país sobre el conflicto en Medio Oriente, entre Israel y Palestina que ha dejado hasta este domingo casi 200 víctimas mortales, entre ellas medio centenar de niños.

Tras condenar las acciones de violencia tanto de Israel, como de Hamás del lado palestino, el diplomático mexicano hizo un llamado a las partes a atender las causas históricas de este conflicto y dijo que México hace un llamado a atender las causas históricas y subyacentes del conflicto.

México 🇲🇽 a favor de solución pacífica en #Israel: dos Estados independientes c/ fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.



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De la Fuente cuestionó que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya tenido un pronunciamiento concreto sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza, pero reconoció los esfuerzos individuales que se han realizado en torno a los pronunciamientos sobre el conflicto.

El representante de México ante el COnsejo de Seguridad, condenó los ataques de Israel contra objetivos civiles en Palestina, pero también el lanzamiento de cohetes desde Gaza.

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México hace un llamado a atender las causas históricas y subyacentes del conflicto: Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de #México ante la @ONU_es, sobre el conflicto en el #MedioOriente. #DeIdayVuelta con @viridianahelo | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/QqAMKf0QaK — adn40 (@adn40) May 16, 2021

El embajador de México ante la ONU condenó así el uso de la fuerza desproporcionada tanto por parte de Israel como de Palestina en el conflicto armado que ambas naciones sostienen.

“Reiteramos nuestra condena al uso desproporcionado de la fuerza, por parte de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza contra infraestructura civil y de medios de comunicación, y hacemos un llamado urgente a respetar el derecho internacional humanitario. Asimismo, condenamos enérgicamente los ataques con cohetes y objetos incendiarios lanzados por parte de Hamas y otras organizaciones desde Gaza contra Israel...

"Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la seguridad de la población civil, sea palestina o israelí. Los ataques indiscriminados, la retórica incendiaria y las provocaciones no hacen más que alimentar la espiral de violencia. (...) México hace un llamado a los líderes politicos, religiosos y sociales a abstenerse de incitar a las comunidades a la violencia...", mencionó.

Durante el debate del Consejo de Seguridad sobre de la situación en Medio Oriente, el funcionario criticó al Consejo por su falta de pronunciamiento para brindar apoyo en dicha problemática.

“Este consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse. (...) Es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacional. (...) debe expresar sin ambates su apoyo inequívoco al tiempo de respaldar los esfuerzos bilaterales de inmediación.”, señaló.

¿Qué es el Consejo de Seguridad de la ONU?

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales; consta de 15 miembros y cada uno tiene un voto.

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, todos los Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir.

Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.

Este domingo condenó la violencia entre Israel y Palestina en una de sus últimas escaladas en un conflicto de décadas y urgieron a las partes a proteger a la población civil y resguardar las instalaciones internacionales.

🎬 Tune in LIVE for @UN Security Council Open Debate chaired by @Chinamission2un on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. Followed by media stakeouts.@UNDPPA #Gaza #UNSC #Israel #Palestine



📅 16 May 🕙 10am, New York, EDT https://t.co/6b9viwzNSl — UN Web TV (@UNWebTV) May 16, 2021

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