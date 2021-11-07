Israel pide a EU no abrir consulado palestino en Jerusalén

Israel intensificó su oposición pública el sábado 6 de noviembre a un plan de la administración del presidente Joe Biden para reabrir un consulado estadounidense para palestinos en Jerusalén Este, sugiriendo que tal misión debería estar en la ocupada Cisjordania.

Bajo el mandato del expresidente Donald Trump, Washington deleitó a los israelíes e indignó a los palestinos al cerrar el consulado de Jerusalén y colocar a su personal dentro de la Embajada de Estados Unidos en Israel, que se trasladó a Jerusalén desde Tel Aviv, en 2018.

Los palestinos quieren que Jerusalén Este sea la capital de un estado futuro y vieron que la iniciativa de Estados Unidos de trasladar su embajada socavaba esa aspiración. Israel, que capturó Jerusalén Este en 1967, llama a la ciudad su capital indivisible.

Biden wants to reopen the U.S. consulate in Jerusalem. The Israeli gov't is strongly opposed. https://t.co/YfcZQYxXmw via @Yahoo — KaesiF (@KaesiF) November 7, 2021

Israel rechaza consulado en Jerusalén Este

Buscando reparar los lazos con los palestinos, la administración Biden ha dicho que reabrirá el consulado, aunque no ha dado una fecha.

"Nuestra posición es que se presentó muy clara y abiertamente a nuestros amigos estadounidenses que no hay lugar para otro consulado estadounidense en Jerusalén. Siempre presentamos nuestra posición en silencio, sin drama y esperábamos que nos entendieran", dijo a los periodistas el primer ministro Naftali Bennett.

El canciller Yair Lapid, hablando junto a Bennett, propuso reabrir el consulado en la sede de facto del gobierno palestino en Ramallah, en la ocupada Cisjordania.

"Si ellos (Estados Unidos) quieren abrir un consulado en Ramallah, no tenemos ningún problema con eso", dijo.

En Ramallah, el portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó los comentarios de Lapid.

Los portavoces de la embajada de Estados Unidos no hicieron comentarios de inmediato.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el mes pasado que Washington "avanzaría con el proceso de apertura de un consulado como parte de una profundización de esos lazos con los palestinos", aunque uno de sus altos funcionarios también dijo que el rechazo de Israel al plan era una obstáculo.

"Tengo entendido que necesitamos el consentimiento del gobierno anfitrión para abrir cualquier instalación diplomática", dijo el subsecretario de Estado de Gestión y Recursos, Brian McKeon, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos cuando se le preguntó sobre el enfrentamiento del consulado.