Estados Unidos y aliados ayudarán a Israel a “defenderse”

Durante este lunes 9 de octubre 2023, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, expresaron su firme apoyo al Estado de Israel, además de que emitieron una condena inequívoca hacia el grupo terrorista de Hamás.

En una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca, Estados Unidos y sus aliados: Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, condenaron los terribles actos de terrorismo perpetrados por Hamás: “Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay ninguna justificación para el terrorismo”.

En el mensaje conjunto sobre la actual situación en Israel, la Casa Blanca señaló que “En los últimos días, el mundo ha visto con horror cómo los terroristas de Hamás masacraron a familias en sus hogares, masacraron a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraban a mujeres mayores, niños y familias enteras, que ahora están retenidas como rehenes”.

This afternoon, President Biden also convened a call with the leaders of France, Germany, Italy, and the United Kingdom to coordinate our support for Israel. Afterward, the leaders issued a joint statement.https://t.co/F1e53I49Me pic.twitter.com/aYvRpMnGzg — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2023

Estados Unidos y aliados reconocen aspiraciones legítimas del pueblo palestino pero no de Hamás

Estados Unidos y sus aliados señalan que “apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse a sí mismo y a su pueblo en contra de tales atrocidades”. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y la Unión Americana expresan el firme apoyo a Israel por lo que han pedido “a otros grupos extremistas y a cualquier Estado que pueda tratar de aprovecharse de dicha situación y en particular a Irán, que no busquen explotar esta situación para otros fines, o que extiendan el conflicto más allá de Gaza”.

Los aliados y Estados Unidos reconocen las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyan la igualdad de medidas de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Sin embargo, fueron muy claros respecto de su postura en contra de los terroristas de Hamás, “pero no se equivoquen: Hamás no representa esas aspiraciones, y no ofrece nada para el pueblo palestino más que más terror y derramamiento de sangre”.

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia se mantendrán unidos y coordinados como aliados y como amigos comunes de Israel, con la finalidad de garantizar que la "Nación Hebréa" pueda defenderse y en última instancia “establecer las condiciones para una región pacífica e integrada de Oriente Medio”.