Israel restringe entrada de viajeros procedentes de México

La embajada de Israel en México anunció que su gobierno prohibirá el ingreso a ese país de mexicanos que no tengan la residencia o la doble nacionalidad, aun estando vacunados, al considerar que existe un alto riesgo de contagios por Covid-19 y las variantes del virus detectadas aquí.

A través de un "aviso urgente" difundido en su página de web, la embajada indicó que desde el 3 de mayo entró en vigor una nueva regulación con la que no se permite la entrada a Israel de viajeros extranjeros que no tengan la nacionalidad o residencia israelí que viajen desde México o que hayan estado los últimos 14 días en territorio nacional, incluso a aquellos que ya estén completamente vacunados.

Te puede interesar: Dan de alta a lesionados por colapso de estructura de la Línea 12

Por ello, la embajada de Israel en México suspendió todos los permisos para ingresar a Israel. "La razón es porque México junto con otros seis países es considerado país de alto riesgo por la pandemia de la Covid-19 y sus variantes", indicó en su aviso.

Las autoridades de ese país agregaron que lamentan el inconveniente que esto pueda ocasionar y confiaron en que la restricción no se prolongue por mucho tiempo.

Te puede interesar: Falla estructural, posible causa de colapso en Línea 12

Viajeros deberán hacer cuarentena obligatoria

La embajada de Israel anunció que las personas que ya recibieron anteriormente el permiso de su embajada podrán entrar a Israel, sin embargo, se les notifica que tendrán que guardar cuarentena por 14 días en una instalación asignada por el gobierno de Israel (hotel/motel), lo cual significa que no podrán hacer la cuarentena domiciliaria.

Mientras que los "ciudadanos israelís que viajen a Israel podrán hacer la cuarentena domiciliaria obligatoria"

Notificó a "todos los pasajeros que estuvieron en México los últimos 14 días antes de la entrada a Israel que tendrán que guardar cuarentena por 14 días, incluso a aquellos que ya estén completamente vacunados".

Interesados en viajar a Israel, atención 👇 https://t.co/I4WerF66WG — @enlacejudio (@enlacejudio) April 27, 2021

Te puede interesar: 22:22 Así inició otra tragedia en el Metro de la CDMX

