Israel empleará trabajadores palestinos por falta de mano de obra

El Ministerio de Economía de Israel, aprobó la emisión de 3 mil 500 permisos adicionales para trabajadores palestinos en la industria manufacturera y servicios del país, aumentando a 12 mil permisos.

La decisión se tomó debido a la notable escases de mano de obra en la industria manufacturera de Israel.

Israel emplea alrededor de 100 mil trabajadores palestinos

De acuerdo a la Autoridad de Población e inmigración de Israel, el país emplea alrededor de 100 mil trabajadores palestinos de Cisjordania y Gaza.

La mayoría de los trabajadores palestinos trabaja en la industria de la construcción o agricultura, mientras que sólo un número, comparativamente pequeño, obtiene permisos para trabajar en la industria manufacturera o en el sector de servicios.

Los trabajadores de Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios que Israel capturó en la Guerra del Medio Oriente de1967, requieren permisos para cruzar los puntos de control y entrar a Israel, donde los salarios son más altos.

#Israel to Let More #Palestinians Work in Manufacturing to Fill Labor Shortage https://t.co/yq5hCD11lf — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) June 26, 2022

Tasa de desempleo de Israel se ubica en 3%

En Israel la tasa de desempleo se ubica alrededor del 3%; por su parte el Ministerio de Economía informó que la existencia de 14 mil vacantes en la industria manufacturera estaba creando una barrera en el crecimiento económico.

La cuota de trabajadores palestinos en la industria manufacturera se reducirá automáticamente si la tasa de desempleo promedio anual en Israel supera el 7.5%.

Por su parte, Orna Barbivai, ministra de economía, expresó a través de un comunicado, que además de los permisos de trabajo adicionales para los palestinos, el ministerio tiene planeado aumentar la productividad de fabricación a través de la automatización y la digitalización.

Contratar trabajadores palestinos representa una salvación para la industria manufacturera

Ron Tomer, director de la Asociación de Fabricantes de Israel, calificó la decisión de aumentar el número de palestinos autorizados a trabajar en Israel como un “salvavidas” para el sector industrial dada la grave escasez de trabajadores.

Además añadió que actualmente existen miles de puestos vacantes que los fabricantes encuentran difíciles de cubrir, y cree que el aumentar la cuota podría ayudar a reducir la grave escasez al menos en el corto y mediano plazo y ayudará a que la industria continúe operando y creciendo en Israel.

Con información de Reuters.

