En Italia, cierran espacio aéreo por erupción del Etna

Una nueva erupción del Monte Etna provocó la cancelación de operaciones aéreas, debido a una columna de cenizas de nueve kilómetros de altura.

Los vuelos que tenían como destino el Aeropuerto Internacional de Catania fueron desviados al sur de Italia, al aeropuerto de Palermo, capital de Sicilia, de acuerdo con un comunicado de las autoridades.

"La compañía gestora del aeropuerto de Catania informa que debido a la actividad eruptiva del Etna, el espacio aérreo está actualmente bloqueado al tráfico. Por lo tanto, ningún vuelo puede aterrizar o despegar", informaron funcionarios del aeródromo a través de su portal web.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) también emitió una alerta para los operadores aéreos, luego de que se registraran las primeras exhalaciones del día.

La actividad volcánica registrada en el cráter suereste comenzó desde la madrugada de este jueves, y provocó explosiones leves, además de que provocó la formación de una lengua de lava que se expandió hacia la parte del Valle del Bove, al sur de la isla de Sicilia, además de la enorme nube de cenizas.

SOCORRISTAS RESCATAN A CURIOSOS

Los servicios de emergencia reportaron que consiguieron rescatar a un grupo de siete jóvenes que decidieron acercarse al volcán, atraídos por la belleza del espectáculo natural. Los excursionistas se perdieron en un sendero que conecta las del monte cuando la actividad volcánica estaba en su máximo punto.

Los jóvenes fueron dirigidos al refugio de Timparossa a través de llamadas telefónicas, donde esperaron la llegada de agentes del cuerpo forestal.

Al llegar, los jóvenes estaban asustados pero fueron reportados con buen estado de salud, de acuerdo a la prensa local.

El INGV señaló que estos episodios eruptivos son un fenómeno típico de la reciente actividad del Monte Etna.

Desde 1977 hasta la actualidad se han producido cientos de episodios similares al de este jueves, incluida la secuencia excepcional de 66 erupciones entre enero y agosto del 2000, y poco más de 50 erupciones entre 2011 y 2013.