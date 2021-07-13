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Italia prohíbe entrada de grandes cruceros en Venecia

En agosto entrará en vigor una declaración que firmó el gobierno de Italia para evitar la entrada de cruceros en Venecia.

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|Crédito: Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

El gobierno de Italia aprobó un decreto con el que se prohíbe la entrada de cruceros y barcos de grandes dimensiones a la ciudad de Venecia.

Este acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de agosto y con él, se busca proteger a la isla de Venecia.

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El gobierno de Italia también declaró “monumento nacional” el canal que está por delante de la plaza de San Marcos y de la Giudecca, en el que antes pasaban los cruceros y enormes embarcaciones.

La prohibición del paso de cruceros en Italia aplica para las embarcaciones que tienen más de 250 mil toneladas y 35 metros de altura o más, pues producen más de 0.1% de azufre de sus emisiones.

Los cruceros y enormes embarcaciones tendrán que amarrar en el puerto industrial de Marghera, dentro de la laguna, donde se prevé que se construya una infraestructura para su recepción.

¿Por qué los cruceros ya no entrarán a Venecia?

Desde hace tiempo, ambientalistas y defensores del patrimonio denunciaron que el ecosistema de la laguna de Venecia resulta afectado con la entrada de cruceros y embarcaciones de enormes dimensiones.

En 2018 se contaron al menos 594 cruceros en casi dos días en Venecia. Por ello, a partir del 1 de agosto entrará en vigor esta declaración que firmó el gobierno de Italia, a fin de proteger la ciudad.

Las embarcaciones que podrán entrar al corazón de Venecia podrán ser aquellas que tengan cerca de 200 pasajeros.

Debido a la pandemia de Covid-19, los cruceros y otras embarcaciones dejaron de llegar a Venecia, pero tras reanudarse el turismo el pasado mes, los defensores trajeron de nuevo el debate de la necesidad de proteger la ciudad de Venecia.

Con este decreto se busca cuidar el ecosistema, pero también preservar la cultura de Venecia. Además, se pretende que con esta medida, la urbe sea incluida en la lista de los 53 bienes del patrimonio de la humanidad en peligro de la UNESCO.

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