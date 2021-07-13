Italia prohíbe entrada de grandes cruceros en Venecia

El gobierno de Italia aprobó un decreto con el que se prohíbe la entrada de cruceros y barcos de grandes dimensiones a la ciudad de Venecia.

Este acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de agosto y con él, se busca proteger a la isla de Venecia.

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El gobierno de Italia también declaró “monumento nacional” el canal que está por delante de la plaza de San Marcos y de la Giudecca, en el que antes pasaban los cruceros y enormes embarcaciones.

La prohibición del paso de cruceros en Italia aplica para las embarcaciones que tienen más de 250 mil toneladas y 35 metros de altura o más, pues producen más de 0.1% de azufre de sus emisiones.

Los cruceros y enormes embarcaciones tendrán que amarrar en el puerto industrial de Marghera, dentro de la laguna, donde se prevé que se construya una infraestructura para su recepción.

A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il decreto legge in consiglio dei ministri. Orgoglioso di un impegno mantenuto. @UNESCO @AAzoulay pic.twitter.com/1HXIwpbHbZ — Dario Franceschini (@dariofrance) July 13, 2021

¿Por qué los cruceros ya no entrarán a Venecia?

Desde hace tiempo, ambientalistas y defensores del patrimonio denunciaron que el ecosistema de la laguna de Venecia resulta afectado con la entrada de cruceros y embarcaciones de enormes dimensiones.

En 2018 se contaron al menos 594 cruceros en casi dos días en Venecia. Por ello, a partir del 1 de agosto entrará en vigor esta declaración que firmó el gobierno de Italia, a fin de proteger la ciudad.

Las embarcaciones que podrán entrar al corazón de Venecia podrán ser aquellas que tengan cerca de 200 pasajeros.

Dal primo agosto stop alle grandi navi a Venezia. "È una giornata storica, dopo anni di attesa da parte di tutto il mondo, dall'1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco nel canale della Giudecca" ha detto il ministro Dariohttps://t.co/LgOBWZ1wTQ pic.twitter.com/UY0ZLPaVV3 — Ultimenews24.it (@ultimenews24) July 13, 2021

Debido a la pandemia de Covid-19, los cruceros y otras embarcaciones dejaron de llegar a Venecia, pero tras reanudarse el turismo el pasado mes, los defensores trajeron de nuevo el debate de la necesidad de proteger la ciudad de Venecia.

Con este decreto se busca cuidar el ecosistema, pero también preservar la cultura de Venecia. Además, se pretende que con esta medida, la urbe sea incluida en la lista de los 53 bienes del patrimonio de la humanidad en peligro de la UNESCO.

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