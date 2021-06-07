Zarpa primer crucero después de era COVID en Venecia

Zarpa primer crucero desde Venecia, aún y en "medio" de la portestas de algunos residentes por el regreso a la normalidad, los lugareños se mostraron descontentos por el paso de transatlánticos gigantes a través de la histórica ciudad.

Cientos de personas se manifestaron desde tierra, mientras que pequeñas embarcaciones con pancartas y banderas con el mensaje: "No gran desbarcos", rodearon y siguieron a la "MSC Orchestra", de 92 mil toneladas, mientras partía del puerto de Venecia en ruta hacia Croacia y Grecia.

No Grandi Navi a Venezia, tensione in acqua con i portuali al passaggio di una Msc Orchestra https://t.co/j4Yr7lHRN9 via @nuova_venezia — marinella (@marinellafly12) June 6, 2021

Reactivación del turismo en Venecia tras era COVID

Marta Sottoriva, residente de Venecia:

"Estamos aquí porque estamos en contra de este paso perotambién en contra de un modelo de turismo que está destruyendo la ciudad, expulsando a los residentes, destruyendo el planeta,las ciudades y contaminando".

Aún así, las autoridades portuarias, trabajadores y el gobierno de la ciudad celebraron el zarpe del Orchestra, operada por la compañía "MSC Cruceros", como símbolo de la reactivación del negocio tras una crisis sanitaria que golpeó duramente a la industria de cruceros y al sector de viajes en general.

Francesco Galietti, Asociación Internacional de Líneas de Cruceros:

"Estamos felices, temíamos mucho por Venecia y hemosestado pidiendo una solución estable y manejable para los barcosdurante muchos años".

Algunos residentes han instado a los gobiernos a prohibir que los grandes cruceros y otras embarcaciones de gran tamaño pasen por la laguna y atraquen no lejos de la famosa Plaza de San Marcos.

Los activistas temen por la seguridad y el medio ambiente,incluida la contaminación y la erosión submarina en una ciudadque ya está en peligro por el aumento del nivel del mar.

Zarpa primer crucero aún en medio de protestas.|REUTERS/Manuel Silvestri

No más embarcaciones grandes en Venecia

El gobierno de Italia dictaminó en abril que los cruceros y los portacontenedores no deben ingresar al centro histórico de Venecia, sino atracar en otro lugar.

Pero la prohibición no entrará en vigencia hasta que se completen las terminales fuera de la laguna y aún no se haya lanzado una licitación para su construcción. Parte del tráfico podría desviarse al cercano puerto de Marghera a partir del próximo año.

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El barco de 16 cubiertas puede transportar más de 3 mil pasajeros y mil tripulantes, pero para este viaje navegará asólo la mitad de su capacidad debido a las reglas dedistanciamiento social COVID-19.

La CLIA estima que el negocio de cruceros representa más del3% del PIB de Venecia.

