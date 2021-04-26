Italia reabre restaurantes, cines y museos

Desde este lunes está permitida la operación de restaurantes, bares, cines, museos y salas de conciertos en Italia, lo que representa el arranque del plan para reactivar la economía del país, financiado en parte por la Unión Europea.

Este reinicio de actividades llega después de que autoridades de aquel país implementaron un plan de emergencia para reducir la segunda ola de contagios y evitar una tercera. Antes de esta decisión, Italia promediaba entre 300 y 500 muertos diarios por Covid-19.

Se espera que este plan de reapertura sea irreversible y marque el inicio de una vida normal.

Como era de esperarse, la reapertura de actividades se limitó a sólo 140 mil comercios de las 20 regiones italianas.

De entrada, las cafeterías y restaurantes sólo podrán ofrecer servicios de desayuno y cena, y los comensales sólo podrá ubicarse al aire libre, además de que los establecimientos sólo podrán operar hasta las 22:00 horas, cuando inicia el toque de queda nacional, lo que ha traído inconformidades contra el gobierno liderado por Mario Draghi.

A pesar de ello, las personas que dependen de estas actividades se dijeron aliviadas por volver a tener una fuente de ingresos.

"Es el comienzo del regreso a la normalidad, ojalá que también levanten pronto el toque de queda", afirmó Daniele Vespa, mesero del restaurante Baccano, ubicado cerca de la Fontana di Trevi, en Roma.

Al respecto, autoridades apuntan a ampliar el toque de queda hasta julio y agosto, medida que no ha sido bien recibida por comerciantes y habitantes en general.

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Vida nocturna trajo aumento de contagios

De acuerdo con Draghi, la decisión de implementar y extender el toque de queda tiene que ver con las recomendaciones de expertos, que señalan que la movilidad nocturna trajo un aumento de contagios y muertes.

Por esta situación, los cines están operando en horarios inusuales, como es el caso de la sala Beltradde, de Milán, que abrió sus puertas por primera vez en seis meses desde las 6:00 de la mañana de este lunes, en una inusual proyección que recibió a 82 personas.

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