La expansión de ITALIKA cruzará fronteras; el empresario mexicano Ricardo B. Salinas Pliego anunció su apuesta por Colombia, donde la compañía llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas y generar cerca de mil empleos, en una decisión que representa una nueva oportunidad de crecimiento para la marca mexicana.

El anuncio fue realizado por Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, quien recibió al presidente de Grupo Salinas y compartió los detalles de su encuentro a través de redes sociales.

“ITALIKA llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia, con una inversión que permitirá generar cerca de 1.000 empleos”, informó De La Espriella.

Ricardo B. Salinas Pliego confirma su apuesta por Colombia

Por su parte, Ricardo B. Salinas Pliego también se pronunció sobre su visita a Colombia y explicó que el motivo de su viaje era una sorpresa: llevar una inversión al país y conocer de cerca las oportunidades que ofrece.

“No les quería decir a qué vine a Colombia porque era sorpresa, peeerrroo vine a invertir y aprender de un gran amigo”, escribió el empresario en su cuenta de X, en referencia a De La Espriella.

El presidente de Grupo Salinas agradeció el recibimiento y expresó su intención de corresponder a la invitación para recibir próximamente al mandatario colombiano en México.

“Gracias por tan buen recibimiento y espero invitarte pronto a que visites nuestro México”, agregó.

ITALIKA amplía su apuesta empresarial

El anuncio coloca a Barranquilla en los planes de expansión de ITALIKA, marca que ahora proyecta llevar parte de sus operaciones de ensamblaje a Colombia.