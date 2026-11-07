El cierre de 2026 está cada vez más cerca y con él llegará el depósito de Iztapa Las Jefas en la CDMX, un programa que te entrega un apoyo económico a sus beneficiarias de 4 mil pesos. Conoce las fechas de cuándo se realizará el pago correspondiente a noviembre.

¿Qué es el programa Iztapa Las Jefas?

Es un programa social de la alcaldía Iztapalapa, diseñado para apoyar a las mujeres. El apoyo económico es de 4 mil pesos al año, distribuidos en 4 entregas de $1000 pesos casa una.

La tercera administración esta previsto para el mes de noviembre. El pago se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido.

A, B: sábado 7 de noviembre

C, D, E, F: lunes 9 de noviembre

G, H, I, J, K: martes 10 de noviembre

L, M, N: miércoles 11 de noviembre

O, P, Q, R: jueves 12 de noviembre

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 13 de noviembre

¿Cuáles son los requisitos y documentos para el programa Iztapo Las Jefas 2026?

Para formar parte del progra Iztapa Las Jefas, debes cumplir con ciertoc riterios de elegibilidad y presentar una lusta especifica de documentos.

Requsitos obligatorios

Residencia en Iztapalapa.

Tener entre 34 y 57 años al momento de la inscripción.

Incompatibilidad laboral, es decir, no trabajar para la alcaldía ni en ninguna dependencia del Gobierno de la Ciudad de México.

No estar afiliada a otro programa social vigente.

Documentos que piden en Iztapa Las Jefas

Identificación oficial vigente: INE.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro de Población: CURP.

Cédula o solicitud de registro: el formato se entregan directamente en la sede de atención, el cual incluye una manifestación de vulnerabilidad social.

Las fechas de registro se abren unicamente una vez al año. Normalmente suele ser entre febrero y marzo.