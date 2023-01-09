Jair Bolsonaro habló tras toma del Congreso en Brasil: “Escapan de la regla”

Durante las primeras horas de este domingo, la ciudad de Brasilia vivió incidentes violentos por parte de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro en el Congreso Nacional de Brasil, quienes intentaron impulsar un golpe de estado contra el presidente Lula da Silva, al exigir su destitución mediante la toma de las instalaciones.

Ante este suceso y siete horas después de que las autoridades repelieran las agresiones, con las que pudieron controlar de nueva cuenta el inmueble, Bolsonaro salió a sus redes sociales para condenar la invasión a edificios públicos, pues respaldó las manifestaciones pacíficas y negó cualquier tipo de acusación en su contra.

"Las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", escribió Jair Bolsonaro, quien perdió las recientes elecciones contra Lula de forma cerrada.

Seguidores de Jair Bolsonaro durante su toma del Congreso de Brasil |ADRIANO MACHADO/REUTERS

De igual forma y defendiendo su periodo como presidente de Brasil, Bolsonaro afirmó que siempre ha permanecido "dentro de las cuatro líneas de la Constitución", por lo que recalcó que lo sucedido este día en la capital ejecutiva del país sudamericano no va con su línea, ya que él ha "respetado y defendido las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad".

Por último, Jair Bolsonaro mandó un mensaje al presidente Lula da Silva, pues a través de sus redes sociales escribió que "repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil", las cuales lo ponían como orquestador del ataque ocurrido en las instalaciones del Congreso de Brasil.

¿Qué pasó en el Congreso de Brasil?

Alrededor del medio día, extremistas partidarios de Bolsonaro arribaron a las sedes del del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo en la ciudad de Brasilia, con la intención de exigir la distitución de Lula da Silva como presidente del estado brasileño y mediante el uso de fuerza para tomar las instalaciones.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | Simpatizantes de Jair Bolsonaro intentan invadir el Congreso Nacional de #Brasil en #Brasilia, la capital del país.https://t.co/noAEh6fimB

. pic.twitter.com/NSvRHr7CNg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2023

Esta situación ocurrió mientras el titular del Ejecutivo se encontraba en el estado de Sao Paulo, por lo que tuvo que emprender su viaje de regreso a la capital para verificar los destrozos ocasionados por seguidores de la oposición, ya que las autoridades pudieron controlar el intento de toma de los tres edicficios después de algunas horas, con varios detenidos de por medio.

Este grupo no reconoce la elección y de acuerdo con medios locales, se reportó la participación de alrededor de 3 mil personas en los disturbios, los cuales no alcanzaron a llegar a la oficina del presidente en funciones.

