tva (1).png

Autoridades de EU alertan por brote de Salmonella en cultivos de jalapeño en México

Las autoridades sanitarias estadounidenses alertaron por un brote de salmonella en 27 estados vinculados a el chile jalapeño cultivados en México.

Por: Azteca Noticias- Alejandra Gómez

Las autoridades sanitarias estadounidenses alertaron por un brote de salmonela en 27 estados vinculados a chiles jalapeños cultivados en México. De acuerdo con el monitoreo sanitario, 345 personas se reportaron enfermas, de las cuales 36 fueron hospitalizadas. Aparentemente, el chile jalapeño fresco y contaminado proviene de Sinaloa.

Tags relacionados
Estados Estados Unidos

Videos