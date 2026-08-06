Autoridades de EU alertan por brote de Salmonella en cultivos de jalapeño en México
Las autoridades sanitarias estadounidenses alertaron por un brote de salmonella en 27 estados vinculados a el chile jalapeño cultivados en México.
Las autoridades sanitarias estadounidenses alertaron por un brote de salmonela en 27 estados vinculados a chiles jalapeños cultivados en México. De acuerdo con el monitoreo sanitario, 345 personas se reportaron enfermas, de las cuales 36 fueron hospitalizadas. Aparentemente, el chile jalapeño fresco y contaminado proviene de Sinaloa.