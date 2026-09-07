¿Tienes placas de otro estado? Jalisco va por multas y adeudos de estos vehículos

Si tienes un automóvil con placas de otro estado y circulas de manera habitual por Jalisco, hay un cambio que te conviene conocer; el Gobierno estatal prepara convenios con Michoacán, Zacatecas y Oaxaca para intercambiar información vehicular y facilitar que determinadas obligaciones puedan hacerse efectivas aunque el vehículo esté registrado fuera de Jalisco.

Los acuerdos todavía están en proceso de negociación, pero las autoridades estatales señalan que las gestiones avanzan y que podrían comenzar a operar durante los próximos meses.

Jalisco busca identificar vehículos con placas foráneas

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco explicó que uno de los objetivos es fortalecer el intercambio de información entre entidades para conocer qué vehículos con placas de otros estados circulan en territorio jalisciense.

La intención es actualizar los padrones vehiculares y facilitar la identificación de automóviles que, aunque tienen un registro foráneo, son utilizados de manera habitual en Jalisco.

El tema no se limita únicamente a tener información sobre las placas; los convenios también pretenden facilitar la exigibilidad de multas, adeudos y otras obligaciones relacionadas con los vehículos.

Con ello, las autoridades buscan reducir los espacios que permiten que un automóvil registrado en otra entidad quede fuera del alcance de determinados mecanismos de control vehicular.

¿Qué pasará con las multas de vehículos de otros estados?

Aquí hay un punto importante: los convenios con Michoacán, Zacatecas y Oaxaca todavía no están operando, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

El esquema tiene como antecedente el convenio que Jalisco firmó con Guanajuato en abril, mediante el cual ambas entidades establecieron mecanismos de coordinación e intercambio de información vehicular.

Si vives en Jalisco y tienes placas de otro estado, esto te interesa

Ahora bien, si tu automóvil tiene placas de Michoacán, Zacatecas u Oaxaca y vives en Jalisco o utilizas el vehículo de manera habitual en la entidad, el propio Gobierno estatal hizo un llamado a regularizar la situación.

La administración jalisciense recordó que durante 2026 existe un 70 por ciento de descuento en el cambio de propietario. Esto puede beneficiar a quienes adquirieron un automóvil y todavía lo mantienen registrado en otra entidad.

¿Y si solamente vas de visita a Jalisco?

Si vienes de otro estado únicamente por viaje o visita, el anuncio no significa que automáticamente tengas que cambiar tus placas a Jalisco.

El planteamiento de las autoridades está dirigido particularmente a fortalecer el control sobre vehículos registrados fuera de la entidad que circulan de manera habitual en Jalisco y a facilitar el intercambio de información entre gobiernos estatales.