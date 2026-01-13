Conmoción en Jalisco: Hallan a mujer sin vida y violentada en su casa de Arcos de Zapopan
La violencia golpeó dos puntos de la ZMG esta madrugada. En Zapopan, el protocolo de feminicidio se activó tras el hallazgo de una mujer muerta en su propio hogar; en Guadalajara, un hombre semiinconsciente fue rescatado tras una golpiza.
La madrugada de este martes 13 de enero se tiñó de rojo en la Zona Metropolitana de Guadalajara ( ZMG De Noche ). Mientras en Zapopan las autoridades blindaban un departamento tras el hallazgo de una mujer sin vida, en Guadalajara los paramédicos luchaban por estabilizar a un hombre víctima de una brutal golpiza.
Aquí el recuento de los hechos que movilizaron a las autoridades.
Arcos de Zapopan: Feminicidio en un cuarto piso
El silencio de la noche se rompió en los cruces de Arco Nuremberg y Arco Aboquillado. En el cuarto piso de un complejo habitacional, fue localizado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 a 45 años de edad.
El reporte al 911 alertó sobre una persona inconsciente, pero al llegar, los paramédicos confirmaron lo peor: la mujer ya no contaba con signos vitales y presentaba evidentes huellas de violencia. Se estima que tenía cerca de nueve horas de evolución cadavérica.
Ante la escena, la Comisaría de Zapopan acordonó la zona y solicitó la intervención inmediata de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía del Estado, activando el protocolo correspondiente para esclarecer este crimen de género.
Oblatos: Lo golpearon hasta dejarlo semiinconsciente
Casi simultáneamente, las alarmas se encendieron en la colonia Oblatos de Guadalajara. En el cruce de Avenida República y la calle Román Morales, vecinos encontraron a un hombre tirado en la banqueta, quejándose de dolores intensos.
La víctima, de unos 35 años, estaba semiinconsciente y presentaba golpes severos en el torso. Según los primeros reportes, el hombre podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia, lo que complicó su declaración inicial.
Paramédicos lo trasladaron de urgencia a un puesto de socorros para su estabilización, mientras la policía investiga quién o quiénes fueron los responsables de dejarlo en ese estado crítico.