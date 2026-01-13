Conmoción en Jalisco: Hallan a mujer sin vida y violentada en su casa de Arcos de Zapopan

La madrugada de este martes 13 de enero se tiñó de rojo en la Zona Metropolitana de Guadalajara ( ZMG De Noche ). Mientras en Zapopan las autoridades blindaban un departamento tras el hallazgo de una mujer sin vida, en Guadalajara los paramédicos luchaban por estabilizar a un hombre víctima de una brutal golpiza.

Aquí el recuento de los hechos que movilizaron a las autoridades.

Arcos de Zapopan: Feminicidio en un cuarto piso

El silencio de la noche se rompió en los cruces de Arco Nuremberg y Arco Aboquillado. En el cuarto piso de un complejo habitacional, fue localizado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 a 45 años de edad.

El reporte al 911 alertó sobre una persona inconsciente, pero al llegar, los paramédicos confirmaron lo peor: la mujer ya no contaba con signos vitales y presentaba evidentes huellas de violencia. Se estima que tenía cerca de nueve horas de evolución cadavérica.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer fue encontrada sin vida en la Col. Arcos de Zapopan. Autoridades acordonaron la zona.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 13, 2026

Ante la escena, la Comisaría de Zapopan acordonó la zona y solicitó la intervención inmediata de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía del Estado, activando el protocolo correspondiente para esclarecer este crimen de género.

Oblatos: Lo golpearon hasta dejarlo semiinconsciente

Casi simultáneamente, las alarmas se encendieron en la colonia Oblatos de Guadalajara. En el cruce de Avenida República y la calle Román Morales, vecinos encontraron a un hombre tirado en la banqueta, quejándose de dolores intensos.

La víctima, de unos 35 años, estaba semiinconsciente y presentaba golpes severos en el torso. Según los primeros reportes, el hombre podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia, lo que complicó su declaración inicial.

🔴#IMPORTANTE | Reportaron a un hombre lesionado por agresiones en la Col. Oblatos. Policías de Guadalajara atendieron el llamado al 911.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 13, 2026

Paramédicos lo trasladaron de urgencia a un puesto de socorros para su estabilización, mientras la policía investiga quién o quiénes fueron los responsables de dejarlo en ese estado crítico.

