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Jamaal Howard será ejecutado con inyección letal en Texas, tras el intento fallido de Christa Pike

Los abogados argumentaron que Jamaal Howard presenta discapacidad intelectual, lo cual llevó a una apelación ante la Corte Suprema de EU para detener la ejecución.

Se prepara la ejecución de Jamaal Howard en Texas tras el intento de ejecución en Tennessee
Fue declarado culpable de asesinato capital por el asesinato, en el año 2000, de Vickie Swartout, de 42 años| CNN

Escrito por: Jorge Iñigo

Un suceso conmociona a Texas hoy 7 de octubre, donde un hombre de 46 años, Jamaal Howard, está próximo a enfrentar su ejecución mediante inyección letal por el asesinato de Vickie Swartout, ocurrido en el año 2000.

La víctima, Swartout de apenas 42 años, recibió un disparo mortal en el pecho en una tienda de conveniencia en un pequeño pueblo rural llamado Silsbee, a unos 160 km del noreste de Houston.

Entre las pruebas presentadas en el juicio se encontraba el video de vigilancia de la tienda, que mostraba a Howard disparando a Swartout. Howard, quien tenía 20 años en ese momento, se llevó 114 dólares y una caja de cigarrillos de la tienda, según los expedientes judiciales.

Este trágico evento llevará a Howard a convertirse en la trigésima persona ejecutada en Estados Unidos en lo que va del año.

Un caso más que genera controversia en Estados Unidos

El caso de Howard generó controversia, ya que sus abogados argumentaron que el acusado presenta discapacidad intelectual, lo cual es llevado a una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener la ejecución.

Si bien en 2002 se prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, algunos estados tienen cierta autoridad en determinar dichas discapacidades.

Texas, el estado conocido por ejecutar la pena de muerte

Texas, es conocida por su postura firme en temas de ejecución, llavando a cabo seis ejecuciones en lo que va del año, liderando las estadísticas en este sentido. Además, tras la ejecución de Howard, se tienen programadas dos más en el estado.

Adicionalmente, se realizaron un total de 16 ejecuciones en lo que va del año en el estado de Florida, posicionándose como una de las cifras más elevadas entre todos los estados. La inyección letal continúa siendo el método principal de ejecución en la mayoría de los estados que permiten esta práctica.

Con información de CNN

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