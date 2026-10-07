Jamaal Howard será ejecutado con inyección letal en Texas, tras el intento fallido de Christa Pike

Un suceso conmociona a Texas hoy 7 de octubre, donde un hombre de 46 años, Jamaal Howard, está próximo a enfrentar su ejecución mediante inyección letal por el asesinato de Vickie Swartout, ocurrido en el año 2000.

La víctima, Swartout de apenas 42 años, recibió un disparo mortal en el pecho en una tienda de conveniencia en un pequeño pueblo rural llamado Silsbee, a unos 160 km del noreste de Houston.

Entre las pruebas presentadas en el juicio se encontraba el video de vigilancia de la tienda, que mostraba a Howard disparando a Swartout. Howard, quien tenía 20 años en ese momento, se llevó 114 dólares y una caja de cigarrillos de la tienda, según los expedientes judiciales.

Este trágico evento llevará a Howard a convertirse en la trigésima persona ejecutada en Estados Unidos en lo que va del año.

Un caso más que genera controversia en Estados Unidos

El caso de Howard generó controversia, ya que sus abogados argumentaron que el acusado presenta discapacidad intelectual, lo cual es llevado a una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener la ejecución.

Si bien en 2002 se prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, algunos estados tienen cierta autoridad en determinar dichas discapacidades.

🚨 EXECUTION TOMORROW: TEXAS TO EXECUTE JAMAAL HOWARD USING PENTOBARBITAL❗️ Texas is scheduled to execute Jamaal Howard Wednesday for the 2000 murder of 42-year-old Vickie Swartout, a convenience-store clerk in Silsbee. Prosecutors said Howard entered the Chevron armed with a stolen gun, walked into the office and shot Vickie once in the chest. He then stole $114 from the register and reached over Vickie as she lay dying to take a carton of cigarettes. The murder was captured on surveillance video. Howard is scheduled to die by lethal injection using pentobarbital at 6 p.m. CT Last-minute efforts to stop the execution remain underway. Remember the victim: Vickie Swartout. — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) October 6, 2026

Texas, el estado conocido por ejecutar la pena de muerte

Texas, es conocida por su postura firme en temas de ejecución, llavando a cabo seis ejecuciones en lo que va del año, liderando las estadísticas en este sentido. Además, tras la ejecución de Howard, se tienen programadas dos más en el estado.

Adicionalmente, se realizaron un total de 16 ejecuciones en lo que va del año en el estado de Florida, posicionándose como una de las cifras más elevadas entre todos los estados. La inyección letal continúa siendo el método principal de ejecución en la mayoría de los estados que permiten esta práctica.

Con información de CNN