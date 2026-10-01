Falla la ejecución de Christa Pike; sobrevive a dos inyecciones letales

De acuerdo a lo reportado por uno de sus abogados, Christa Pike sobrevivió a las dos primeras dosis de la inyección letal que le fueron administradas durante su ejecución.

Medios de comunicación de Estados Unidos reportan que, después de recibir las dos inyecciones de sustancias químicas, testigos escucharon sus latidos.

Su equipo legal presentó una moción de emergencia para nuevamente frenar el procedimiento, donde mencionan que no ha perdido el conocimiento.

La ejecución inició después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la orden de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito para suspender temporalmente el proceso.

Autorizan ejecución de Christa Pike

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la suspensión temporal del procedimiento de ejecución de Christa Pike.

La medida había sido concedida por tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, apenas dos horas antes de la ejecución.

Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense intervino mediante una orden firmada por el juez Brett Kavanaugh y dejó sin efecto la suspensión.

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Si la ejecución se lleva a cabo, Christa Pike será la primera mujer en morir así en Tennessee en al menos 200 años.

“Yo era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Me tomó muchos años siquiera comprender la gravedad de lo que había hecho. Y aún más tiempo aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, hermana y amiga de alguien. Me repugna pensar ahora que fui capaz de cometer tal crimen”, declaró Pike.

¿Por qué Christa Pike recibió la pena capital?

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato y la tortura de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que era su compañera en un centro de formación juvenil en Knoxville, Tennessee.

El crimen ocurrió en enero de 1995, cuando Christa Pike tenía 18 años, y estuvo relacionado con los celos que sentía hacia la víctima, pues creía que intentaba quitarle a su entonces novio, Tadaryl Shipp.

Durante la agresión, utilizaron una cuchilla multiusos y un fragmento de asfalto para herirla hasta causarle la muerte. Además, grabaron símbolos en el cuerpo de la víctima.

Tras las investigaciones, Christa Pike fue arrestada y posteriormente declarada culpable de homicidio en primer grado.

