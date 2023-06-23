Estas son las similitudes entre la tragedia del sumergible Titán y el Titanic, según James Cameron

James Cameron, el director de la película Titanic y experimentado explorador que ha realizado 33 inmersiones a los restos del naufragio, habló sobre la tragedia del sumergible Titán: "se ignoraron las advertencias", dijo.

A unas horas de que se diera a conocer la muerte de los 5 pasajeros que viajaban a bordo del sumergible Titán para visitar los restos del Titanic, el famoso director de cine James Cameron se pronunció por la tragedia indicando que se trató de una 'situación surreal'.

"Me sorprende la similitud con el desastre del Titanic, en el que el capitán recibió en repetidas advertencias sobre la presencia de hielo en el trayecto de su barco", comenzó a explicar el cineasta al desarrollar que pese a las advertencias, el barco continuó navegando a toda velocidad hacia un campo de hielo en una noche sin luna.

De acuerdo con la explicación de Cameron, la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegó en la oscuridad de la noche contra todo pronóstico; "es simplemente asombroso. Es realmente surrealista", enfatizó el director de la famosa cinta.

Y que una tragedia muy similar, en la que no se hizo caso de las advertencias, tenga lugar exactamente en el mismo lugar, con todo el buceo que se está realizando en todo el mundo, creo que es simplemente asombroso (…) Es realmente un poco surreal. James Cameron

¿Cómo murieron los cinco tripulantes del sumergible Titán?

Durante la mañana de este jueves 22 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que lamentablemente los cinco tripulantes que viajaban a bordo deTitán perdieron la vida luego de que el sumergible 'implosionó'.

Según desarrolló John Mauger, contralmirante de la Guardia Costera, las autoridades encontraron cinco piezas importantes del sumergible: la “nariz” del Titán y una parte importante de la cubierta trasera, así como trozos de plástico de su estructura base.

Más tarde fueron hallados escombros más pequeños del casco del Titán, lo que significaría que el sumergible 'implosionó', por lo que hasta ahora es imposible determinar si podrán encontrar restos humanos.

Cabe destacar que una implosión es cuando una estructura colapsa o se desmorona hacia adentro debido a una presión o fuerza externa. A diferencia de una explosión, que implica una liberación repentina de energía hacia el exterior, en este fenómeno, la presión se concentra hacia el interior, lo que provoca el colapso del objeto.

¿Quiénes eran los pasajeros del Titán?

El sumergible Titán viajaba con 5 tripulantes a bordo: un padre, un hijo, un empresario y dos navegantes experimentados en las profundidades del mar. Durante estos días se pudo conocer quiénes eran y a qué se dedicaban. Ellos son los tripulantes que buscaban ver los restos del Titanic:



Shahzada Dawood:

Famoso empresario pakistaní que colaboraba con una de las empresas de negocios más grandes de la nación asiática. Se trata del Instituto SETI, una organización de investigación, sobre la vida y la inteligencia en el universo, sin fines de lucro, de la cual el multimillonario fungía como fideicomisario.



Suleman Dawood

Hijo del millonario Shahzada Dawood, quien con solo 19 años apoyaba a su padre en los negocios que conciernen al patrimonio familiar.



Hamish Harding:

Es un empresario británico, que se dedicaba a la compra y venta de aviones, mejor conocido por ser el piloto que rompió el récord mundial de la circunnavegación más rápida del mundo a través de ambos polos. Radica en los Emiratos Árabes Unidos.



Paul-Henri Nargeolet:

Un buzo, de origen francés, sumamente experimentado que se dedicaba a guiar viajes tripulados hacia la exploración del Titanic en sumergibles. En su trayectoria profesional logró un récord de 35 inmersiones de este tipo.



Stockton Rush:

Piloto y buzo de ‘Titán’ con amplia experiencia en expediciones como la del naufragio más famosos de la historia, el desastre del Titanic.