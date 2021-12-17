Incendio en un edificio en Japón deja al menos 27 muertos

Las autoridades de la ciudad de Osaka, en Japón, reportaron que un incendio en un edificio de siete pisos, dejó al menos 27 muertos.

Los bomberos recibieron la llamada a las 10:20 hora local de Japón, en la que les informaron sobre un incendió en la cuarta planta de un inmueble.

Al llegar al lugar, el incendio fue controlado rápidamente y sofocado una hora y media después con la ayuda de una treintena de camiones de bomberos.

En el sitio, las autoridades localizaron a 27 personas sin signos vitales y una más herida.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, pues se desconoce si más ciudadanos quedaron atrapados.

Al momento se desconocen las causas por las que el incendio comenzó, las autoridades de Japón tampoco han dicho algo al respecto.