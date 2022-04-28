Cosmonautas visitan EEI; realizan caminata espacial

Los cosmonautas Oleg Artemyev y Denis Matveev se aventuraron fuera de la Estación Espacial Internacional este jueves para activar un brazo robótico conectado al módulo del Laboratorio Multipropósito Nauka. Artemyev y Matveev, ingenieros de Roscosmos, salieron del módulo ruso Poisk alrededor de las 1500 GMT para una caminata espacial de siete horas.

Las tareas principales de la caminata espacial incluyeron la remoción y el desecho de las mantas térmicas que cubrían el brazo y la liberación de las trabas de lanzamiento del mismo.

Las imágenes distribuidas por la NASA mostraron a los cosmonautas despidiéndose de las mantas térmicas mientras las arrojaban al espacio. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, no interferirán con la órbita de la estación en ningún punto.

Durante una primera caminata espacial el 18 de abril, los cosmonautas instalaron y conectaron un panel de control para el brazo robótico europeo, un sistema manipulador de 37 pies de largo montado en el módulo Nauka.

El brazo se usará para mover caminantes espaciales y cargas útiles alrededor del segmento ruso de la ISS.

Esta fue la quinta caminata espacial en la carrera de Artemyev y la segunda para Matveev, así como la caminata espacial número 250 para el montaje, mantenimiento y actualizaciones de la estación espacial.

Cosmonautas rusos visitan Estación Espacial Internacional; realizan caminata espacial.

Cosmonautas pasan más de 7 horas en caminata espacial

Durante una excursión de siete horas, los cosmonautas Oleg Artemyev y Denis Matveev de Roscosmos salieron del módulo ruso Poisk. Su tarea fue instalar y conectar un panel de control, quitar las cubiertas protectoras del brazo e instalar pasamanos en Nauka, el laboratorio principal de Rusia en la estación espacial.

"Probablemente deberíamos asegurarlo de alguna otra manera, espera, sujeta el EMMI Oleg. Oleg, si tienes el tiempo disponible, pensemos cómo podemos asegurarlo mejor y ahora continúa moviéndote”, se le escuchó decir al cosmonauta Denis Matveev.

Según la NASA, esta fue la cuarta caminata espacial en la estación en 2022 y la caminata espacial número 250 para el montaje, mantenimiento y actualizaciones de la estación espacial.