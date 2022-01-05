Japón realizó la tradicional subasta de atún de año nuevo

El atún de 211 kilogramos capturado en la región de Aomori, Japón fue vendido en 145 mil dólares. La tradicional subasta atrae a numerosos mayoristas.

El comprador del atún en la tradicional subasta de año nuevo de Tokio, Japón dijo que espera que la compra, , equivalente a 2 millones 900 mil pesos, "ilumine" un 2022 opacado por el covid-19.

Fue comprado por el grupo Onodera, un operador de restaurantes de sushi con estrella Michelín, y el mayorista japonés Yamayuki.

"Yo participé en la subasta esperando conseguir el atún más cotizado, que se considera auspicioso, y servirlo a nuestros clientes para iluminar un poco su año, pese a que nuestro mundo continúa golpeado por la pandemia", dijo a AFP el chef principal Akifumi Sakagami.

El precio del atún cayó por tercer año consecutivo

Sin embargo, el precio de la venta cayó por tercer año consecutivo ante una baja demanda a causa de la pandemia, 34,560 dólares menos que el mejor postor del año pasado, según la emisora pública NHK.

La primera subasta del año en el mercado Toyosu es una tradición que suele atraer a numerosos mayoristas cada año.

Se vendió a un restaurante de sushi de lujo

El atún capturado en aguas frente a la prefectura de Aomori en el norte de Japón, se vendió a un restaurante de sushi de lujo, donde casi de inmediato se cortó en rodajas y en cubitos para los clientes.

Amantes del sushi se congregaron frente al restaurante de Tokio esperando probar el atún.

Junko Kawabata, de 78 años, dijo que se trasladó de su casa en el este de Tokio para probar el pescado.

"Me encanta el atún", dijo al mostrar orgullosa el billete que indicaba que sería el primer cliente en ser servida. "No puedo esperar a probarlo".

Se pagan grandes cantidades para adquirir el atún más cotizado

Los compradores suelen pagar grandes sumas de dinero para adquirir el atún más cotizado, el cual se considera que trae buena suerte y mucha publicidad para el comprador.

La pandemia de COVID-19 ha experimentado una caída en la demanda de atún, ya que los precios del atún también han caído en los últimos dos años.

Como medida preventiva ante la pandemia, el número de asistentes a la subasta fue limitado por segundo año.

Mercado mayorista de pescado más grande del mundo

Ha sido la cuarta subasta en las instalaciones de Toyosu, después de que el popular mercado, la mayor lonja de pescado del mundo, fuera trasladado en 2018 desde su antigua y céntrica ubicación en Tsukiji tras un polémico proceso que se demoró 17 años.

Acudir a la subasta de atún es una de las atracciones turísticas por excelencia en Tokio, Japón, pero desde el estreno de las nuevas instalaciones y la llegada de la pandemia, apenas se han podido realizar visitas y los empleados trabajan, por primera vez en décadas, casi en solitario.

