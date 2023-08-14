Javier Milei resulta ganador en primarias presidenciales de Argentina

El candidato ultraliberal Javier Milei resultó el domingo el postulante más votado y el gran ganador de unas primarias presidenciales teñidas por el enojo y la apatía de los argentinos tras una larga crisis económica.

Si bien Milei no tenía competencia interna en su partido La Libertad Avanza, el resultado brinda indicios claros sobre qué podría suceder en las elecciones generales de octubre, ya que el economista libertario obtenía el 31,3% de los votos, de acuerdo con un escrutinio provisorio avanzado al 76,2%.

En la reñida primaria de la oposición de centroderecha, hasta ahora favorita para las elecciones presidenciales, la exministra Patricia Bullrich, que representa al ala más radical de la coalición Juntos por el Cambio, lograba el 17% de los sufragios frente al 11% del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La alianza oficialista de centroizquierda, liderada por el ministro de Economía, Sergio Massa, lograba el 26,4% de los votos.

🇦🇷 Javier Milei: "Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino además, dará fin a la casta política parasitaria".pic.twitter.com/Wuw5UhimHj — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 14, 2023

El desencanto con la política clásica disparado por una inflación anual del 116% y una pobreza cercana al 40% favoreció el desempeño de Milei en las primarias, según analistas.

El futuro presidente se encontrará con un desolador panorama financiero: la escasez de divisas ha dejado vacías las arcas del banco central y el país mantiene hace años una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la mayoría de los sondeos, la competencia electoral acabaría por definirse en un balotaje en noviembre, ya que ningún postulante parece arrastrar suficientes votos como para lograr la presidencia en la primera rueda del 22 de octubre.

¿Quién es Javier Milei?

Javier Milei llegó a la política argentina y rompió esquemas. El economista, según se define, “liberal libertario” logró colarse entre los espacios hasta ahora dominantes, el peronismo del Frente de Todos y el espacio del expresidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio.

Durante sus apariciones en la pantalla, inicó con la idea de empezar en la gestión pública, y en agosto de 2020 concretó el gran salto: lanzó su precandidatura presidencial para 2023. Fue el primero en hacerlo.

El diputado de La Libertad Avanza no deja de generar polémica. Se manifestó a favor de la libre compraventa de armas de fuego y de órganos humanos. “¿Por qué todo lo tiene que regular el Estado? Mi primera propiedad es mi cuerpo”, dijo. Acto seguido, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) repudió sus dichos y recordó que el comercio de órganos está prohibido por ley.

En cuanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es un claro opositor: “A nosotros nos caracteriza la defensa del derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad”, dijo en una entrevista reciente.

Propuestas de Javier Milei para Argentina

El economista sostiene que la idea es eliminar la emisión monetaria, que es la única causa del aumento de precios. “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, dice. La propuesta abrió distintos interrogantes, entre ellos el tipo de cambio al cual se dolarizaría la economía argentina

Milei propuso crear un mercado para promover la compraventa de órganos humanos, lo que provocó un fuerte revuelo que derivó en un silencio del candidato por unos días. Es que no sólo recibió críticas de sus opositores, sino que la idea de comercializar órganos está prohibida en Argentina, de acuerdo con lo que establece la Ley 27447 en su artículo 39. Finalmente, Milei depuso su iniciativa y no la incluyó en el programa de gobierno que publicó al comienzo de su campaña electoral.

Milei se vio afectado por acusaciones de diferentes integrantes de su espacio, que aseguraron que les había pedido dinero para ser parte de las listas de La Libertad Avanza. Un fiscal federal abrió una investigación de oficio y varios de los involucrados ratificaron esos cargos en declaraciones testimoniales. El diputado negó siempre los hechos y sostuvo que se trató de una maniobra para perjudicarlo y disminuir sus oportunidades.