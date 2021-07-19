Jeff Bezos listo para primer vuelo suborbital de Blue Origin

El multimillonario empresario estadunidense Jeff Bezos dijo el lunes que está emocionado y curioso, pero no muy nervioso, antes de participar en el primer vuelo suborbital de su compañía Blue Origin junto a la persona de mayor edad y la de menor edad que hayan estado jamás en el espacio.

Jeff Bezos y otros tres tripulantes viajarán hasta el borde del espacio

La persona más pudiente del mundo y tres compañeros de tripulación volarán desde un sitio desértico en el oeste de Texas, en un viaje de 11 minutos hasta el borde del espacio a bordo del New Shepard de Blue Origin, una combinación totalmente autónoma de cohete y cápsula de 18.3 metros.

El vuelo representa un hito importante para el turismo espacial

Bezos, fundador de Amazon.com Inc:

"Hemos estado entrenando. Este vehículo está listo. Este equipo está listo. Este equipo es increíble", dijo Bezos. "Nos sentimos realmente bien".

Bezos realizó una ronda de entrevistas televisadas antes del lanzamiento, programado para alrededor de las 8 hora local (1300 GMT) del martes desde las instalaciones del Sitio de Lanzamiento Uno de Blue Origin, a unos 32 kilómetros de la ciudad rural texana de Van Horn.

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Bezos, fundador de Amazon.com Inc:

"La gente no deja de preguntarme si estoy nervioso. No estoy realmente nervioso, estoy emocionado. Tengo curiosidad. Quiero saber qué vamos a aprender".

Bezos y su hermano Mark estarán acompañados por una tripulación totalmente civil compuesta por la aviadora pionera de 82 años Wally Funk y por Oliver Daemen, de 18 años, un recién graduado de la escuela secundaria que asistirá a la Universidad de Utrecht, Países Bajos, para estudiar Física y Gestión de la Innovación en septiembre.

Daemen es el primer cliente de pago de la empresa. Su padre dirige la empresa de gestión de inversiones Somerset Capital Partners.

Oliver Daemen, un joven de 18 años recién graduado de la secundaria, subirá a la nave New Shepard junto a Jeff Bezos y se convertirá en la persona más joven en volar al espacio 🚀. https://t.co/Zrj79ZEsvh pic.twitter.com/F5ClKJdSTl — CNN en Español (@CNNEE) July 17, 2021

El vuelo se realizará nueve días después de que su rival, el empresario multimillonario británico Richard Branson, viajara en el avión cohete de su compañía Virgin Galactic, realizando un vuelo suborbital pionero desde Nuevo México.

Bezos intentó minimizar cualquier rivalidad con Branson

Bezos, fundador de Amazon.com Inc:

"Hay una persona que fue la primera en el espacio. Su nombre era Yuri Gagarin. Y eso sucedió hace mucho tiempo".

Esto en una clara referencia al cosmonauta soviético que llegó al espacio en el año de 1961.

Bezos, fundador de Amazon.com Inc:

"Creo que voy a ser el número 570 o algo así. Ahí es donde estaremos en esta lista. Así que esto no es una competencia. Se trata de construir un camino al espacio para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles en el espacio".