Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, habría mantenido una relación sentimental con una segunda empleada de la compañía, lo que sería la tercera infidelidad de su matrimonio, de acuerdo con Reuters.

La información se da a conocer después de que anunció su renuncia a la compañía de inteligencia artificial más importante del mundo.

Jensen Huang habría tenido una tercera relación extramarital

Los otros dos vínculos amorosos de Jensen Huang son los que el exdirectivo habría mantenido con Alice Huang y Kimberly Powell.

La primera es una mujer sobre quien la inteligencia estadounidense tendría sospechas de posibles vínculos con el espionaje chino, mientras que la segunda ocupa un cargo directivo dentro de Nvidia.

#ÚLTIMAHORA | Jensen Huang renuncia como CEO, presidente y miembro de la junta de Nvidia con efecto inmediato. pic.twitter.com/gt00Nuv3Mt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

El pasado 8 de noviembre, Jensen Huang reconoció públicamente haber sostenido una relación extramarital, luego de que se difundieran reportes sobre su vínculo con Alice Huang.

Jensen Huang renuncia a Nvidia

La presión para que Jensen Huang abandonara la dirección de la compañía aumentó a partir de las publicaciones sobre ese romance.

La mañana de este jueves 12 de noviembre, finalmente dejó el cargo este jueves, una decisión que podría tener repercusiones en el sector de la inteligencia artificial, una industria cuyo desarrollo ha estado estrechamente relacionado con el crecimiento de Nvidia.

La empresa se ha convertido en una de las principales participantes del mercado gracias a sus chips y a su gran capacidad económica.

Además de fabricar tecnología utilizada para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, ha impulsado la expansión de este sector mediante acuerdos financieros que facilitan la adquisición de sus componentes.

La salida del empresario ocurre en un contexto complicado para la compañía en la bolsa, pues sus acciones registraron una caída de 5.5% durante la jornada.

Tras la salida de Jensen Huang, el consejo de administración designó a Colette Kress, directora financiera de Nvidia, como responsable ejecutiva interina.