Jerusalén: Santo Sepulcro ‘resucitó' para la misa del Domingo de Ramos

Las oraciones en árabe y latín resonaron en la rotonda de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén el domingo cuando los cristianos de todo el mundo pudieron asistir una vez más a la misa del Domingo de Ramos después de dos años de restricciones de viaje por el Covid-19 en Israel.

Alrededor de 500 fieles atravesaron las enormes puertas de madera del Santo Sepulcro, el foco de la fiesta más importante del calendario cristiano ya que la tradición dice que es el lugar donde Jesús fue crucificado y resucitó.

“Después de dos años de Covid-19, de restricciones, de iglesias cerradas, hoy estamos en un ambiente normal. Tenemos muchos peregrinos, muchos cristianos locales. Estamos muy felices. Para nosotros es una especie de resurrección”, dijo el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

Los adoradores sacudieron hojas de palma, un gesto tradicional del Domingo de Ramos para recordar las ramas colocadas por las multitudes que dieron la bienvenida a Jesús a Jerusalén según los evangelios. El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa para los católicos romanos.

"No hay mejor lugar para celebrar la Semana Santa, dado que aquí es donde ocurrieron todos los eventos, y también dado que la pandemia de Covid-19 se está resolviendo en su mayoría, por lo que es lo suficientemente seguro para venir este año", dijo el neoyorkino Joseph Obiajulu, de 26 años.

"Es muy emocionante", dijo Patricia Mercader, de 20 años, de España. "Estar donde estaba y sentir lo que sintió, no hay palabras para explicarlo".

En la Iglesia del Santo Sepulcro, los fieles encendieron velas y se arrodillaron ante la Piedra de mármol de la Unción, donde se cree que se preparó el cuerpo de Jesús para el entierro.

"Nunca creí que visitaría Tierra Santa", dijo Francisca Teresinha de Jesus Fernandes Farias, de 85 años, de Brasil.

El Santo Sepulcro se encuentra en el corazón del Barrio Cristiano de la Ciudad Vieja en Jerusalén Este, que Israel capturó en una guerra de 1967 y luego anexó. Las iglesias armenia, católica y griega comparten la custodia, y las iglesias copta y siria tienen derechos sobre el sitio sagrado.

Palm Sunday Mass this morning in the Basilica of the Holy Sepulchre in Jerusalem pic.twitter.com/lBr95npLs8 — Catholic Sat (@CatholicSat) April 10, 2022

Poca turismo en la Ciudad Santa

Israel ha comenzado recientemente a permitir que los turistas extranjeros ingresen nuevamente al país tras la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

La Semana Santa suele ser la temporada alta para los peregrinos cristianos, pero en el Domingo de Ramos solo había alrededor de 20% del número total de fieles que normalmente llenan la Iglesia del Santo Sepulcro, dijo Athanasius Macora, un monje franciscano que cumple 23 años como secretario de la comisión que negocia disputas entre las iglesias con reclamos sobre el Santo Sepulcro. "Normalmente, donde estoy, habríamos tenido de siete a 10 grupos por día, y ahora tenemos un promedio de dos", dijo.

Alrededor de 400,000 visitantes ingresaron a Israel en 2021, un fuerte descenso desde un récord de 4,55 millones de visitantes en 2019, que contribuyeron con 7.200 millones de dólares a la economía del país.

El regreso de turistas extranjeros aún no ha sido lo suficientemente grande como para restablecer la solvencia de los negocios en Jerusalén.

"Hace unos 20 años, ni siquiera podíamos dormir durante este mes", dijo Modar Natshe, propietario de una tienda en Jerusalén. “Ganaríamos casi lo mismo que el resto del año en este mes. Ahora, nada. Nos hemos olvidado que hay vacaciones, así de malo es”.