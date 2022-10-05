Joe Biden promete ayuda a afectados por huracán “Ian” en Florida

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llegó a Florida donde se reunió con autoridades locales para analizar los daños que dejó el paso del huracán "Ian" y prometió que ayudará a los afectados.

El mandatario y la primera dama, Jill Biden, sobrevolaron en un helicóptero los condados afectados por las lluvias e inundaciones que dejó “Ian” la semana pasada.

En su visita a Florida, Joe Biden aseguró a los habitantes que el gobierno federal respaldará a los afectados, añadió que la reconstrucción de la isla tomará varios años y habrá “un largo camino por delante”.

“Hoy tenemos un solo trabajo y es asegurarnos que la gente de Florida obtenga todo lo que necesita para recuperarse por completo y a fondo”, indicó Joe Biden durante una conferencia de prensa.

➡️ El presidente de EEUU, @JoeBiden viaja a Florida junto a la primera dama, Jill Biden, para evaluar los daños causados por el huracán Ian y reunirse con líderes estatales y locales para analizar los esfuerzos de recuperación.



📹: @JorgeAgobian, VOA pic.twitter.com/Z9Q09tXr1i — Voz de América (@VozdeAmerica) October 5, 2022

Añadió que “somos una de las pocas naciones en el mundo que, sobre la base de una crisis que enfrentamos, somos el único país que sale mejor de lo que entra, y eso es lo que vamos a hacer esta vez, salir mejor porque esto es Estados Unidos de América y enfatizo ‘unidos’".

Los daños que causó el huracán “Ian” en Florida

Una semana después de que el huracán "Ian" azotara Fort Myers Beach, los equipos de rescate aún buscan víctimas o sobrevivientes, ya que no se tiene un número oficial, también continúan con el conteo de daños materiales.

Las casas que alguna vez fueron conocidas por sus hermosos colores encantadores y un paraíso en su patio trasero, se convirtieron en una zona de operación de búsqueda y rescate de táctica completa.

Los funcionarios de Florida establecieron un campamento base con duchas móviles y baños portátiles mientras se turnan para encontrar más sobrevivientes en una isla llena de escombros.

"Lo que hemos aprendido es que sacar a la gente aumenta enormemente las posibilidades de supervivencia. El otro día, también reconocemos que la gente tiende a tener, ya sabes, suministros para 72 horas", indicó uno de los rescatistas.

