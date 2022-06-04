Joe Biden es evacuado por avión que volaba en su casa en Delaware

El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill fueron evacuados a un lugar seguro luego de que un avión desconocido volara cerca de la casa de playa del mandatario en Delaware.

De acuerdo con la cadena de televisión CNN el avión no representó ninguna amenaza contra el presidente de Estados Unidos o su familia; sin embargo, decidieron evacuarlo como medida de precaución.

El medio indicó que tras hablar con una funcionaria de la Casa Blanca, esta le indicó que analizaron la situación y al no encontrar riesgos, Joe Biden y su esposa regresaron a su hogar.

“No ha habido ninguna amenaza para el presidente ni para su familia”, señaló la funcionaria de la Casa Blanca tras el incidente en la casa de Joe Biden en Delaware.

Explicó que un avión privado entró en el espacio aéreo restringido, “todo apunta que por error”, por lo que se adoptaron medidas de precaución para mantener a salvo al presidente Joe Biden.

“Una avión privado ha entrado en el espacio aéreo restringido, todo apunta que por error. Se han adoptado medidas de precaución”, explicó la portavoz de la Casa Blanca.

El piloto del avión que sobrevoló la casa de Joe Biden fue interrogado y dijo que no estaba en el canal de radio adecuado y no estaba siguiendo la guía de vuelo que restringe el sobrevuelo por el área.

¿A dónde llevaron a Joe Biden tras la evacuación?

Un medio local indicó que Joe Biden y su esposa Jill fueron trasladados a una estación de bomberos cercana a su casa en la playa de Delaware.

No obstante, al descartar cualquier amenaza contra el presidente y su familia, el mandatario regresó a su casa en Delaware.

Cabe resaltar que la Administración Federal de Aviación informó sobre una restricción de vuelos debido a la visita de Joe Biden a Delaware. La restricción incluía una zona de exclusión aérea de 10 millas de radio contenida en una zona restringida de 30 millas.

