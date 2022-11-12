VIDEO: Joe Biden confunde a Colombia con Camboya en la Cumbre de Asia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confundió dos veces a Colombia, país ubicado al extremo norte de Sudamérica con Camboya, un país del Sudeste Asiático.

Fue durante su intervención en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra del 10 al 13 de noviembre en Nom Pen, la capital de Camboya, queJoe Biden se refirió al primer ministro camboyano, Hun Sen, como supuesto mandatario de Colombia.

"Ahora que volvimos a estar juntos aquí en Camboya, espero construir un progreso aún más sólido del que ya hemos logrado, y quiero agradecer al Primer Ministro de Colombia por su liderazgo como presidente de la ASEAN y por recibirnos a todos", dijo Joe Biden frente a sus homólogos.

Joe Biden quiso referirse al primer ministro de Camboya, Hun Sen, que actualmente lidera esa organización intergubernamental, y no al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

🇺🇸 El presidente estadounidense, Joe Biden, se confundió de país y agradeció a Colombia en vez de Camboya, por ser sede de la cumbre de la ASEAN pic.twitter.com/I0bApkdvGP — Ariel Festa (@TanitoFesta) November 12, 2022

Joe Biden confunde a Camboya con Colombia dos veces

En menos de 72 horas, el presidente de Estados Unidos, cometió el mismo error de confundir a Camboya con Colombia, sede de la Cumbre de Asia.

El presidente de Estados Unidos se encontraba ofreciendo una conferencia de prensa a las afueras de la Casa Blanca, cuando detalló que viajaría a El Cairo para dialogar sobre los esfuerzos medioambiental y posteriormente se dirigiría a Colombia; "quiero decir, Camboya, estoy pensando en el hemisferio occidental", declaró el mandatario.

¿Se viene viaje pronto de Biden a nuestro país? ¿O simplemente fue un popular ‘gaffe’? — “voy para Colombia, perdón Camboya” dijo el presidente “estoy pensando en el Hemisferio Occidental”. pic.twitter.com/XH8JPt32We — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) November 11, 2022

Los dichos del Joe Biden rápidamente tuvieron reacción a través de redes sociales, donde la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, cuestionó por su canal de Telegram: "Me pregunto si cree que la ASEAN está presidida por el país Colombia, el Distrito de Columbia de Estados Unidos, la ciudad de Colombo en Sri Lanka o el teniente Columbo".

El presidente de Estados Unidos, celebrará sus 80 años el próximo 20 de noviembre y recientemente declaró que tiene intenciones de postularse para la reelección en 2024.

