Joe Biden llega a Corea del Sur para fortalecer alianzas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este viernes a Corea del Sur, donde se reunió con su homólogo asiático, Yoon Suk-Yeol, para abordar la amenaza de Corea del Norte y la creciente influencia de China en el panorama estratégico de la región del pacífico.

Esta es la primera parada de Joe Biden en su primer viaje a Asia como presidente de Estados Unidos, con la intención de fortalecer las alianzas con las naciones asiáticas.

A su llegada a Corea del Sur, Joe Biden dijo que trabajar con socios cercanos que comparten valores refuerza suministros para todos los países y crea una cadena de resiliencia.

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Joe Biden agregó que el futuro se escribiría en el Indo-Pacífico y que ahora era el momento de que Estados Unidos y socios afines invirtieran el uno en el otro.

Se espera que mañana sábado, el mandatario de Estados Unidos y el de Corea del Sur se reúnan de manera privada con la intención de fortalecer las alianzas entre ambos países.

Posteriormente, Joe Biden viajará a Japón, del 22 al 24 de mayo, para reunirse con el primer ministro del país, Fumio Kishida.

Joe Biden visita planta de Samsung en Corea del Sur

El presidente de Corea del Sur y el vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-Yong le dieron un recorrido al mandatario estadounidense en una fábrica de semiconductores, como bienvenida.

Después de aterrizar en la base aérea Osan del ejército estadounidense en Pyeongtaek, al sur de Seúl, Joe Biden se reunió con el presidente, quien lo llevó a la fábrica de Samsung, donde se hacen chips avanzados, computadoras de alto rendimiento e inteligencia artificial.

Los dos líderes recorrieron la planta, que la Casa Blanca calificó de modelo para una nueva fábrica de 17 mil millones de dólares que Samsung planea construir en Taylor, Texas.

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"La visita del presidente Joe Biden al campus de Pyeongtaek (Samsung) hoy será una buena oportunidad para resaltar las implicaciones económicas y de seguridad de los semiconductores", dijo Yoon.

También instó a Joe Biden a brindar incentivos para que las empresas surcoreanas y estadounidenses inviertan en otros países.

Se espera que Corea del Sur sea uno de los miembros inaugurales del Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF) de Joe Biden, que se anunciará durante el viaje para establecer estándares sobre trabajo, medio ambiente y cadenas de suministro .