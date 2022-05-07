Corea del Sur reporta posible lanzamiento de misil norcoreano

El ejército de Corea del Sur reportó el posible lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte, lanzado de des un submarino en el mar frente a su costa oriental, cerca de Sinpo, donde Corea del Norte mantiene submarinos, así como el equipo para el lanzamiento de pruebas deSLBM.

Corea del Norte dispara este misil, justo antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol, quien ha prometido adoptar una línea dura contra Corea del Norte y de la vista del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

North Korea fires likely submarine-launched ballistic missile, South Korea says https://t.co/cj9Ffg4NTw pic.twitter.com/Wv4hMQSLwr — Reuters (@Reuters) May 7, 2022

Japón reportó que era un misil balístico de corto alcance

Japón también informó que el proyectil lanzado, se trataba de un misil balístico de corto alcance. El ministro de Defensa, Nobuo Kishi, explicó que el reciente desarrollo de Corea del Norte en tecnología relacionada con los misiles nucleares y los repetidos lanzamientos de misiles balísticos amenazaban a la región y a la comunidad internacional.

"Esto es absolutamente inaceptable", expresó a periodistas, y añadió que Japón seguirá "reforzando drásticamente las capacidades de defensa" para proteger a sus ciudadanos de tales amenazas a la seguridad, en estrecha cooperación con Estados Unidos, Corea del Sur y otros aliados.

Corea del Norte dispara misil días antes de toma de posición en Corea del Sur

El lanzamiento del misil se produjo tres días antes de la toma de posesión del próximo presidente surcoreano Yoon Suk-yeol como presidente de Corea del Sur, y antes de su cumbre del 21 de mayo con el presidente estadounidense Joe Biden en Seúl.

El jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, Park Jie-won, informó que Corea del Norte podría realizar una prueba nuclear entre la toma de posesión y la visita de Biden, informó la agencia de noticias Yonhap.

Kishi mencionó que es posible que Corea del Norte complete los preparativos de la prueba nuclear ya este mes, y que realice más actos de provocación.

Con información de Reuters.

