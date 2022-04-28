Biden solicita al Congreso 33 mil mdd para apoyar a Ucrania

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, solicitó al Congreso de su país 33 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania a hacer frente a la operación militar que Rusia inició el pasado 24 de febrero y que ha cobrado la vida de miles de civiles en Kiev.

Esta petición sería la mayor cantidad de fondos estadounidenses proporcionados a Ucrania a pesar de que en otras ocasiones, el presidente Joe Biden envió hasta dos millones de dólares en armamento a favor de los ucranianos.

“Acabo de firmar una solicitud al Congreso para asistencia crítica de seguridad, económica y humanitaria para ayudar a Ucrania a continuar contrarrestando la agresión de Putin, y en un momento muy crucial. Necesitamos este proyecto de ley para apoyar a Ucrania en esta lucha por la libertad”, dijo Joe Biden este jueves durante una conferencia en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense especificó que la solicitud de financiamiento incluye más de 20 mil millones de dólares para armas, municiones y otro tipo de apoyo militar, además de 8.5 mil millones en asistencia económica directa al gobierno de Ucrania y tres mil millones más en ayuda humanitaria y alimentaria.

Happening Now: President Biden delivers remarks on support for Ukrainians defending their country and their freedom against Russia’s brutal war. https://t.co/tsZNUzzD7f — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2022

“Necesitamos este proyecto de ley para apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad. El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso", advirtio Biden.

Estados Unidos pagará ayuda con dinero de oligarcas rusos

Biden agregó que busca apoderarse de dinero proveniente de los oligarcas rusos a través de sus yates y casas de lujo para pagar el esfuerzo de Ucrania en el conflicto con Rusia.

“Además de esta financiación suplementaria, también estoy enviando al Congreso un paquete completo que mejorará nuestro esfuerzo subyacente para acomodar a los oligarcas rusos y asegurarnos de que tomemos sus ganancias mal habidas. Vamos a apoderarnos de sus yates, las casas de lujo y otras ganancias mal habidas”.

Joe Biden reiteró que la ayuda enviada a Ucrania no es para atacar a Rusia sino para ayudar a Ucrania a defenderse y hacer que Putin ponga fin al conflicto que lleva dos meses.

“No estamos atacando a Rusia. Estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Y así como Putin eligió lanzar esta brutal invasión, podría tomar la decisión de poner fin a esta brutal invasión. Rusia es el agresor. No hay peros, Rusia es el agresor”.

