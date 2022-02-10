Joe Biden pide a los estadounidenses salir de Ucrania ahora

El presidente Joe Biden llamó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania a salir “ahora” del país, pues el peligro de una invasión por parte de Rusia sigue latente.

“Los ciudadanos estadounidenses deben irse ahora”, dijo Joe Biden durante una entrevista para una cadena de televisión en Estados Unidos.

Añadió que los estadounidenses deberán abandonar Ucrania en vuelos privados, pues enviar tropas para evacuar a sus ciudadanos podría provocar “una guerra mundial”.

Mientras tanto, la Casa Blanca recomendó a los estadounidenses dejar Ucrania en las próximas 24 a 48 horas, pues el gobierno "no rescatará a civiles" en caso de iniciar un ataque armado por parte de Moscú.

Al referirse a Rusia y las tropas que desplegó en la frontera con Ucrania, Joe Biden alertó que el ejército de Vladimir Putin es uno de los más poderosos del mundo.

En entrevista con una cadena de televisión estadunidense, Biden alertó a sus connacionales en Ucrania y Rusia. Dijo que el peligro de una invasión sigue latente y que de ocurrir, sería a manos de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 10, 2022

“No es como si estuviéramos tratando con una organización terrorista. Estamos tratando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Es una situación muy diferente y las cosas podrían descontrolarse rápidamente”.

El presentador Lester Holt cuestionó al mandatario si había algún caso en pudiera enviar a las tropas estadounidenses para rescatar a sus ciudadanos, y Joe Biden respondió que “no lo hay. Es una guerra mundial cuando los estadounidenses y Rusia comienzan a dispararse unos a otros”.

Sin embargo, confía en que los estadounidenses podrían estar a salvo, pues Joe Biden agregó que su homólogo de Rusia, “es lo suficientemente tonto para entrar (a Ucrania), también es lo suficientemente inteligente como para no hacer nada que tenga un impacto negativo en los estadounidenses”.

Tensiones entre Rusia y Ucrania aumentan

Las tensiones en torno a Ucrania se agravaron en los últimos meses, cuando Rusia desplegó a su Ejército en la frontera con el país ex soviético, por lo que algunas potencias occidentales se involucraron para advertir a Moscú sobre posibles sanciones económicas en caso de una intervención.

En las últimas semanas, tanto Rusia como Ucrania realizaron ejercicios militares, lo que puso en alerta a Estados Unidos y la OTAN.

Rusia anunció el mes pasado que su armada organizaría una serie de ejercicios militares que involucrarían a todas sus flotas en enero y febrero, desde el Pacífico hasta el Atlántico, en la última demostración de fuerza ante los países de Occidente, que tienen gran influencia sobre Ucrania.

Mientras tanto, en Ucrania, algunos grupos de mujeres, incluidas madres de familia, recibieron entrenamientos con armas para poder proteger a sus familias ante una posible guerra con Rusia.