Joe Biden pide suspender impuestos a la gasolina durante 3 meses

Joe Biden presidente de Estados Unidos pidió al Congreso que apruebe la suspensión del impuesto federal sobre la gasolina durante tres meses, ello con la intención de combatir los precios récord de los surtidores.

De igual forma, solicitó suspender los impuestos sobre los carburantes, los cuales suelen ser más elevados que los federales y pidió a las petroleras aportar ideas para recuperar la capacidad de refinado inactivo.

“Podemos bajar el precio de la gasolina y dar a las familias un poco de alivio”, dijo Joe Biden este miércoles durante un discurso en la Casa Blanca.

La propuesta de Joe Biden sobre suspender el impuesto federal sobre la gasolina, de 18.4 centavos por galón, y del impuesto sobre el gasóleo, de 24.4, requeriría la aprobación del Congreso.

Tune in as I deliver remarks on lowering gas prices and addressing Putin’s Price Hike. https://t.co/FrPGUsBhg4 — President Biden (@POTUS) June 22, 2022

No obstante, dicha medida costará costará al Fondo Fiduciario de Carreteras unos 10 millones de dólares en ingresos no percibidos, pero que podría compensarse con otras áreas de un presupuesto que está viendo crecer los ingresos y reducirse el déficit a medida que Estados Unidos sale de la pandemia de Covid-19.

Algunos estados, como Nueva York y Connecticut, ya suspendieron los impuestos estatales sobre los carburantes, mientras que otros han barajado ideas como reembolsos a los consumidores y desgravaciones directas.

Falta de gasolina aumenta precios en Estados Unidos y el mundo

Los refinadores tienen dificultades para satisfacer la demanda mundial de gasóleo y gasolina, lo que agrava los precios y la escasez.

"La suspensión del impuesto federal sobre la gasolina supondrá sin duda un alivio a corto plazo para los conductores estadounidenses, pero no resolverá la raíz del problema: el desequilibrio entre la oferta y la demanda de productos petrolíferos", declaró un portavoz del grupo industrial American Fuel and Petrochemical Manufacturers.

Se necesitan políticas a largo plazo para impulsar la producción de energía en Estados Unidos, señaló.

Los precios de la gasolina de Estados Unidos promedian cerca de cinco dólares el galón, ya que el aumento de la demanda de carburantes coincide con la pérdida de cerca de un millón de barriles diarios de capacidad de procesamiento.

En los últimos tres años se cerraron muchas plantas cuando la demanda de combustible se desplomó en plena pandemia.