En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá el lujo de albergar una de las aeronaves más icónicas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues este domingo 8 de enero, el Air Force One de Joe Biden aterrizará en el remodelado aeropuerto mexicano por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El avión con el que el presidente Biden llegará a México es uno de los dos Boeing 747-200B que están adaptados para transportar al mandatario estadounidense y tiene la designación de la Fuerza Aérea VC-25, pues de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por la dependencia norteamericana, las principales diferencias entre tener un VC-25 y un Boeing 747 estándar son:



El número de pasajeros abordo Equipo electrónico y de comunicaciones Cargador de equipaje autónomo Escaleras de aire delanteras y traseras Capacidad de reabastecimiento de combustible en vuelo

Joe Biden viajará en el Air Force One de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al AIFA|U.S. Air Force photo/Yasuo Osakabe

¿Qué tipo de avión es el Air Force One?

Oficialmente, un Air Force One es el nombre de cualquier aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transporte al presidente; sin embargo, hoy en día y debido a que es el más utilizado por todos los mandatarios, el Air Force One siempre hace referencia al Boeing 747-200B, el cual cuenta con las siguientes especificaciones:



Tres pisos con 1,200 metros cuadrados de espacio al interior.

Suite amplia con oficina grande, baño y sala de conferencias exclusiva para el presidente, familia o el personal.

Suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente.

Alojamientos separados para invitados, personal de alto nivel, Servicio Secreto, seguridad y medios de comunicación.

Dos áreas de preparación de comida, con capacidad para alimentar hasta a 100 personas al mismo tiempo.

Seis baños para pasajeros.

Instalaciones de acceso para discapacitados

Area de descanso.

Minicocina para la tripulación



Estas son algunas de las especificaciones con las que cuenta el avión presidencial de Estados Unidos y con la que llegó el presidente Joe Biden a México, primera gran aeronave internacional que aterrizará en el AIFA por petición de AMLO.

Joe Biden descendió del avión presidencial en el AIFA; su primera visita a México como presidente de Estados Unidos|HENRY ROMERO/REUTERS

¿A qué viene Joe Biden a México?

Esta será la primera visita de Biden a México desde que asumió el cargo como presidente de Estados Unidos en enero de 2021, y lo hace con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, pues se reunirá con López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Entre los principales puntos que tocará Joe Biden con AMLO en Palacio Nacional, resalta el problema fronterizo con el paso de inmigrantes al norte de México, strechar las relaciones con la patrulla fronteriza e incentivar la presión al Congreso de EU para que apruebe las leyes para modificar el sistema vigente.