Joe Biden en México: Así es el Air Force One con el que aterrizó en el AIFA
El avión presidencial de EU, conocido como Air Force One, es una de las aeronaves más icónicas de la fuerza aérea y con la que Joe Biden llegó al AIFA.
En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá el lujo de albergar una de las aeronaves más icónicas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues este domingo 8 de enero, el Air Force One de Joe Biden aterrizará en el remodelado aeropuerto mexicano por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El avión con el que el presidente Biden llegará a México es uno de los dos Boeing 747-200B que están adaptados para transportar al mandatario estadounidense y tiene la designación de la Fuerza Aérea VC-25, pues de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por la dependencia norteamericana, las principales diferencias entre tener un VC-25 y un Boeing 747 estándar son:
- El número de pasajeros abordo
- Equipo electrónico y de comunicaciones
- Cargador de equipaje autónomo
- Escaleras de aire delanteras y traseras
- Capacidad de reabastecimiento de combustible en vuelo
¿Qué tipo de avión es el Air Force One?
Oficialmente, un Air Force One es el nombre de cualquier aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transporte al presidente; sin embargo, hoy en día y debido a que es el más utilizado por todos los mandatarios, el Air Force One siempre hace referencia al Boeing 747-200B, el cual cuenta con las siguientes especificaciones:
- Tres pisos con 1,200 metros cuadrados de espacio al interior.
- Suite amplia con oficina grande, baño y sala de conferencias exclusiva para el presidente, familia o el personal.
- Suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente.
- Alojamientos separados para invitados, personal de alto nivel, Servicio Secreto, seguridad y medios de comunicación.
- Dos áreas de preparación de comida, con capacidad para alimentar hasta a 100 personas al mismo tiempo.
- Seis baños para pasajeros.
- Instalaciones de acceso para discapacitados
- Area de descanso.
- Minicocina para la tripulación
Estas son algunas de las especificaciones con las que cuenta el avión presidencial de Estados Unidos y con la que llegó el presidente Joe Biden a México, primera gran aeronave internacional que aterrizará en el AIFA por petición de AMLO.
¿A qué viene Joe Biden a México?
Esta será la primera visita de Biden a México desde que asumió el cargo como presidente de Estados Unidos en enero de 2021, y lo hace con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, pues se reunirá con López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Entre los principales puntos que tocará Joe Biden con AMLO en Palacio Nacional, resalta el problema fronterizo con el paso de inmigrantes al norte de México, strechar las relaciones con la patrulla fronteriza e incentivar la presión al Congreso de EU para que apruebe las leyes para modificar el sistema vigente.
Hoy es un día histórico: por primera vez un presidente de Estados Unidos aterrizó en el #AIFA.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023
Joe Biden (@POTUS) fue recibido por el presidente López Obrador, el canciller @m_ebrard y los embajadores @emoctezumab y @USAmbMex. pic.twitter.com/R2uaVgGgH3