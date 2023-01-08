Los motivos tras la primera visita de Joe Biden a México

En el marco de la primera visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a México, es importante saber cuáles son las razones por las que el presidente viajará a la frontera este domingo 08 de enero de 2023.

El presidente Joe Biden se dirige este domingo a la frontera entre México y Estados Unidos por primera vez desde que asumió el cargo hace casi dos años, con el motivo de abordar uno de los asuntos con mayor carga política.

El jueves pasado, Joe Biden anunció los nuevos planes para bloquear la entrada de inmigrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses en la frontera entre Estados Unidos y México, ampliando el abanico de nacionalidades sujetas a ser expulsadas al país vecino, pero no se anticipan nuevos anuncios.

Joe Biden visitará la frontera de México con Estados Unidos|Reuters

¿Cuáles son las razones de la visita de Joe Biden a México?

De acuerdo con la agencia Reuters, las razones tras su visita a México es demostrar que se está tomando el asunto en serio, poner fin a las preguntas sobre cuándo tiene previsto hacer la visita, estrechar las relaciones con la patrulla fronteriza y, eventualmente, presionar al Congreso para que apruebe las leyes que arreglen un sistema que no funciona.

Se espera que Joe Biden, acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se reúna en la frontera con legisladores, funcionarios locales y líderes comunitarios.

La Casa Blanca aclaró que Biden evaluará las operaciones de control fronterizo en El Paso. Tras la visita a la frontera, Joe Biden viajará a la Ciudad de México para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, donde abordarán cuestiones de inmigración.

El plan presentado el pasado jueves, respaldado por López Obrador, contempla entregar 30 mil permisos humanitarios mensales para migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.

Cabe destacar que otros de los temas en la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte es el narcotráfico, el comercio y la crisis climática.