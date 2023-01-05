Joe Biden anuncia nuevo programa para migrantes con una app

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo programa para migratorio a través de una app, como respuesta a la crisis que se vive en la frontera con México, donde miles de migrantes, principalmente venezolanos, se han congregado desde hace meses en busca de asilo político.

Durante un mensaje ofrecido desde la Casa Blanca, Joe Biden solicitó al Congreso cinco millones de dólares adicionales para ofrecer mayor asistencia y asilo a los migrantes que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos.

Añadió que ante el aumento de venezolanos que buscan ingresar al país, crearon un nuevo programa migratorio en el que las personas podrán inscribirse a través de la app CBPONE, para solicitar asilo en Estados Unidos.

Join me as I deliver remarks on border security and enforcement. https://t.co/PJwiJnefMA — President Biden (@POTUS) January 5, 2023

Asimismo, explicó que México aceptó el regreso de 30 mil migrantes por mes que intenteban entrar a Estados Unidos a través de la frontera que comparten.

Joe Biden indicó que durante el año pasado su gobierno detuvo a siete mil traficantes de migrantes, también conocidos como “coyotes”, en todo el territorio norteamericano.

¿Cómo funcionará la app CBPONE para migrantes?

El presidente Joe Biden explicó que los interesados en recibir asilo deberán registrarse en la app CBPONEl los solicitantes serán sometidos a una rigurosa revisión de antecedentes. Los aprobados podrán permanecer en Estados Unidos de manera legal.

Biden anuncia nueva política fronteriza

Joe Biden indicó que debido “a las personas que buscan escapar de las dictaduras”, Estados Unidos aceptará hasta 30 mil personas por mes que provengan de países como Venezuela, Cuba y Haití.

Pero advirtió a los migrantes que deberán registrarse en la app y no acudir a la frontera, en caso de hacerlo perderán la oportunidad de recibir asilo político en el país norteamericano.

Se espera que la inmigración sea un tema central de discusión cuando Biden viaje a Ciudad de México para una Cumbre de Líderes de América del Norte el 10 de enero con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.