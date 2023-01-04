Biden anuncia que quiere visitar la frontera con México

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, indicó este miércoles que tiene la intención de visitar la frontera con México en los próximos días, antes de llegar a la capital mexicana para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Esa es mi intención, estamos trabajando en los detalles ahora”, dijo Joe Biden a los periodistas.

Esta sería la primera visita de Joe Biden a la frontera con México desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, y ocurrirá en medio de una de las más grandes crisis migratorias.

El presidente estadounidense ya tiene programado viajar a la Ciudad de México el 9 de enero para un viaje de dos días, donde se reunirá con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Se planea que en la reunión de los Líderes de América del Norte se traten temas como la migración, que ha golpeado severamente a Estados Unidos y México en los últimos meses.

|Reuters

Crisis de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos

Miles de migrantes se quedaron varados en la frontera de México y Estados Unidos debido a la política de pandemia que permite a las autoridades expulsar de forma inmediata a las personas que buscan entrar al país.

En las calles de El Paso, Texas, grupos de migrantes se reúnen en albergues o en las calles con la esperanza de llegar a su destino final en Estados Unidos.

En la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, la Guardia Nacional de México patrulla el muro fronterizo mientras los migrantes esperan que finalice el Título 42.

La ley se implementó por primera vez en marzo de 2020 bajo el expresidente republicano Donald Trump cuando comenzó la pandemia de Covid-19 y continuó con Biden aunque ha buscado eliminarla.

Los 19 estados de Estados Unidos argumentan que levantar la política podría conducir a un aumento en los cruces fronterizos ya registrados y agotar los recursos de los estados donde terminan los migrantes .

