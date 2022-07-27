Joe Biden da negativo a pruebas de Covid-19 y deja el aislamiento

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, informó que está completamente recuperado del Covid-19 y dijo que salió negativo en dos pruebas, por lo que dejará el aislamiento y regresará a trabajar de manera presencial.

Debido a su contagio de Covid-19, el mandatario estadounidenses realizó eventos virtuales desde la residencia de la Casa Blanca durante cinco días e hizo comentarios en video el primer día que dio positivo para asegurar que estaba bien.

Tras dar dos veces negativo a las pruebas de Covid-19, Joe Biden exhortó a los ciudadanos estadounidenses a vacunarse, también aseveró que se recuperó sin miedo gracias a la buena atención y a los medicamentos disponibles contra el virus.

“Mis síntomas fueron leves, mi recuperación fue rápida y me siento muy bien”, dijo Joe Biden la mañana de este miércoles durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

Back to the Oval.



Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF — President Biden (@POTUS) July 27, 2022

El médico de Joe Biden, el dr Kevin O’Connor, dijo que el presidente presentó síntomas leves que incluyeron tos, dolor de garganta y dolores corporales desde su prueba inicial.

Joe Biden usó un cubrebocas en su camino al Rose Garden de la Casa Blanca y se lo quitó para hablar frente a los reporteros, pero dijo que usará la mascarilla durante 10 días completos cuando esté cerca de otras personas.

Biden compara su contagio de Covid-19 con el Trump

Joe Biden, quien podría volver a enfrentarse a Trump en las elecciones de 2024, comparó su contagio de Covid-19 con el de su antecesor, Donald Trump.

“Aquí está el resultado final: cuando mi predecesor contrajo Covid-19, tuvo que ser llevado en helicóptero al Centro Médico Walter Reed. Estaba gravemente enfermo. Afortunadamente, se recuperó”, dijo Biden .

“Cuando contraje Covid-19, trabajé desde arriba en la Casa Blanca, en las oficinas de arriba, durante el período de cinco días. La diferencia son las vacunas, por supuesto".

Joe Biden supervisó el lanzamiento de vacunas desarrolladas bajo el mandato de Trump e instó a los estadounidenses a vacunarse y considerar usar cubrebocas a medida que una nueva ola de la subvariante Omicron BA.5 del coronavirus se extiende por Estados Unidos.

