Joe Biden da positivo a Covid-19, presenta síntomas leves

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio positivo a Covid-19 este jueves y presenta “síntomas muy leves”, explicó la Casa Blanca.

Añadió que Joe Biden comenzó con un tratamiento antiviral Paxlovid y seguirá desempeñando sus funciones desde su residencia en Washington, informó Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Joe Biden, de 79 años, cuenta con sus dos dosis de vacunas contra el Covid-19 y con dos refuerzos, recordó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Joe Biden recibió sus dos primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 en enero de 2021, antes de su toma de posesión, su primera vacuna de refuerzo en septiembre y su segunda vacuna de refuerzo en marzo.

“Está completamente vacunado y dos veces reforzado y experimenta síntomas muy leves”, dijo en un comunicado.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

"En consonancia con las directrices de los CDC, se aislará en la Casa Blanca y seguirá desempeñando todas sus funciones plenamente durante ese tiempo", agregó, en referencia a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La jefa de prensa de la Casa Blanca indicó que el presidente Joe Biden se ha comunicado con su personal vía telefónica y así continuará, también mantendrá reuniones virtuales desde la residencia mientras se recupera y se reintegrará una vez que salga negativa la prueba de Covid-19.

La Casa Blanca proporcionará una actualización diaria sobre la salud del presidente, dijo Jean-Pierre.

"En aras de la transparencia, la Casa Blanca informará diariamente sobre el estado del presidente".

Marcelo Ebrard desea pronta recuperación a Joe Biden

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, deseo la pronta recuperación de Joe Biden tras enterarse de su contagio de Covid-19, por lo que mediante su cuenta de Twitter expresó los mejores deseos de México para la salud del presidente de Estados Unidos.

Deseamos pronta recuperación al Presidente Biden, los mejores deseos de México por su salud. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2022

“Deseamos pronta recuperación al Presidente Biden, los mejores deseos de México por su salud”, escribió el canciller mexicano en su red social.

