Joe Biden asegura que la pandemia por Covid-19 “ha terminado”

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguro que la pandemia por Covid-19 ya “ha terminado”, el comentario lo realizo en el programa “60 minutes” de la famosa cadena de televisión abierta, CBS.

“La pandemia por Covid-19 ha terminado (…) Todavía tenemos un problema con Covid-19 y estamos trabajando mucho en eso, pero la pandemia ha terminado”, expresó Joe Biden durante el programa de la CBS.

Estados Unidos (EU) registró alrededor de un millón de muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, por lo que el Gobierno del país aún designa al Covid-19 como una emergencia de salud pública.

. @JoeBiden, presidente de #EU, aseguró que la #pandemia ya se acabó.



En una entrevista para un programa de TV estadounidense, #Biden afirmó que aunque aún hay un problema con el #COVID, ya no hay pandemia. pic.twitter.com/CLymJxAWMx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 19, 2022

OMS asegura que la pandemia por Covid-19 está a punto de terminar

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró hace unos cuantos días, que el final de la pandemia por Covid-19 ya estaba muy cerca, por lo que pidió a las naciones continuar con sus esfuerzo para combatir este virus.

“Todavía no hemos llegado. Pero el final está a la vista”, explicó el presidente de la OMS a algunos periodistas durante una conferencia virtual.

We've never been in a better place to end the #COVID19 pandemic, but only if all countries, manufacturers, communities and individuals step up and seize this opportunity. Otherwise, we run the risk of more variants, more deaths, disruption and uncertainty. Let's finish the job! pic.twitter.com/wzNaQ5kF3P — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 15, 2022

Además, Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que el número de muertes semanales reportadas por Covid-19 ha sido la cifra más baja desde marzo de hace dos años (2020), en el inicio de la propagación de Covid-19.

“Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia por Covid-19”, agregó el líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuántas muertes se han registrado por Covid-19?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el inició de la pandemia hasta ahora, se han registrado 6.3 millones de muertes alrededor del mundo por Covid-19.

En Asia, el lugar donde comenzó el brote por Covid-19, se reportaron 1.3 millones de muertes a causa de este virus, mientras que en el continente europeo alcanzaron la cifra de 2 millones de decesos.

Por su parte, en el continente Americano fue donde se registraron más muertes, pues se registró una cifra de 2.7 millones de decesos durante los últimos dos años, siendo Estados Unidos el país con más muertes y contagios por Covid-19, seguido de India, Francia, Brasil y Alemania.

