Joe Biden da positivo a Covid-19 por segunda vez en 10 días
El presidente Joe Biden informó que nuevamente dio positivo a Covid-19, y aunque no tiene síntomas permanecerá aislado por seguridad de los que lo rodean.
Joe Biden presidente de Estados Unidos dio positivo a Covid-19 por segunda vez en menos de 10 días. El mandatario compartió sus resultados a través de su cuenta de Twitter.
Biden explicó que un segundo positivo en tan poco tiempo ocurre solo en una minoría de personas. Y aunque dijo que no tiene síntomas se aislará por la seguridad de las personas que lo rodean.
“Amigos, hoy volví a dar positivo por COVID. Esto sucede con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas, pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Todavía estoy en el trabajo y pronto volveré a la carretera”, compartió Joe Biden en sus redes sociales.
Folks, today I tested positive for COVID again.— President Biden (@POTUS) July 30, 2022
This happens with a small minority of folks.
I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.
I’m still at work, and will be back on the road soon.
Tres días antes, Joe Biden anunció que estaba recuperado de Covid-19, después de dos pruebas que salieron negativas, por lo que dejó el aislamiento en la Casa Blanca y dio una conferencia de prensa, donde aprovechó para exhortar a los estadounidenses a vacunarse contra el virus para evitar enfermedades graves.
“Mis síntomas fueron leves, mi recuperación fue rápida y me siento muy bien”, dijo Joe Biden el pasado miércoles durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.
El primer positivo de Covid-19 de Joe Biden
El pasado 21 de julio, hace menos de 10 días, el mandatario estadounidense, Joe Biden, informó sobre su primer contagio de Covid-19 e indicó que tenía síntomas leves.
En esa ocasión, Joe Biden explicó que comenzó un tratamiento antiviral Paxlovid y aunque se mantuvo aislado para contagiar a su equipo, siguió desempeñando sus funciones desde su residencia en Washington.
Joe Biden, de 79 años, cuenta con sus dos dosis de vacunas contra el Covid-19 y con dos refuerzos, recordó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Joe Biden recibió sus dos primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 en enero de 2021, antes de su toma de posesión, su primera vacuna de refuerzo en septiembre y su segunda vacuna de refuerzo en marzo.