Joe Biden da positivo a Covid-19 por segunda vez en 10 días

Joe Biden presidente de Estados Unidos dio positivo a Covid-19 por segunda vez en menos de 10 días. El mandatario compartió sus resultados a través de su cuenta de Twitter.

Biden explicó que un segundo positivo en tan poco tiempo ocurre solo en una minoría de personas. Y aunque dijo que no tiene síntomas se aislará por la seguridad de las personas que lo rodean.

“Amigos, hoy volví a dar positivo por COVID. Esto sucede con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas, pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Todavía estoy en el trabajo y pronto volveré a la carretera”, compartió Joe Biden en sus redes sociales.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon. — President Biden (@POTUS) July 30, 2022

Tres días antes, Joe Biden anunció que estaba recuperado de Covid-19, después de dos pruebas que salieron negativas, por lo que dejó el aislamiento en la Casa Blanca y dio una conferencia de prensa, donde aprovechó para exhortar a los estadounidenses a vacunarse contra el virus para evitar enfermedades graves.

“Mis síntomas fueron leves, mi recuperación fue rápida y me siento muy bien”, dijo Joe Biden el pasado miércoles durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

El primer positivo de Covid-19 de Joe Biden

El pasado 21 de julio, hace menos de 10 días, el mandatario estadounidense, Joe Biden, informó sobre su primer contagio de Covid-19 e indicó que tenía síntomas leves.

En esa ocasión, Joe Biden explicó que comenzó un tratamiento antiviral Paxlovid y aunque se mantuvo aislado para contagiar a su equipo, siguió desempeñando sus funciones desde su residencia en Washington.

Joe Biden, de 79 años, cuenta con sus dos dosis de vacunas contra el Covid-19 y con dos refuerzos, recordó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Joe Biden recibió sus dos primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 en enero de 2021, antes de su toma de posesión, su primera vacuna de refuerzo en septiembre y su segunda vacuna de refuerzo en marzo.

