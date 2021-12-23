Biden dice que candidatura de Trump lo motivaría para la reelección

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este miércoles que si el ex mandatario Donald Trump se registrara como candidato para las elecciones presidenciales del 2024, “aumentaría las posibilidades” que él también se presentara a la reelección.

Durante una entrevista para una cadena de televisión, se le preguntó al mandatario si pensaba en la posibilidad de reelegirse para continuar con su cargo como presidente de Estados Unidos, a lo que respondió que sí, en caso de contar con buena salud.

“Soy una persona que respeta mucho al destino. Si tengo la salud que tengo ahora, si estoy en buena salud, entonces me volveré a presentar”, declaró Joe Biden.

Posteriormente, el entrevistador cuestionó a Joe Biden sobre qué pasaría si eso significaría volver a enfrentarse contra Donald Trump en las urnas, “buscan tentarme” respondió el actual mandatario estadounidense, con una sonrisa.

This morning, I brought together my Supply Chain Task Force and business leaders for another progress update. My Administration is working every day to move goods faster, keep shelves stocked, and lower prices for Americans. pic.twitter.com/akjPioeIpg — President Biden (@POTUS) December 22, 2021

"Claro, ¿por qué no me presentaría frente a Donald Trump si fuera candidato? Eso aumentaría las posibilidades de que me postule para la reelección", aseveró Joe Biden.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre, Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, habló sobre la intención del presidente estadounidense para postularse a la reelección presidencial del 2024. Por su parte, Donald Trump no ha mencionado nada sobre sus aspiraciones para contender en las siguientes elecciones de Estados Unidos.

Biden, de 78 años, es la persona con más edad en estar al frente de Estados Unidos, no obstante, Donald Trump hubiera ostentado el mismo récord, pues él tiene 75 años de edad.

Trump afirma que Biden le robó la presidencia

Tras darse a conocer el resultado de la pasada elección en Estados Unidos, Donald Trump afirmó que Joe Biden le robó la presidencia, sin embargo, nunca presentó fundamentos sólidos para demostrarlo.

Después, los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio en un intento para impedir la certificación de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, durante el ataque fallecieron varias personas.

