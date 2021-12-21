Joe Biden asegura que no habrá restricciones sociales por Omicron

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, indicó que ante la propagación de Omicron en el país, el panorama es preocupante, pero no hay motivo para caer en pánico; también aseveró que “estamos en ventaja en comparación con marzo de 2020” por lo que no habrá restricciones sociales para Navidad.

“Sepan que esto no es marzo de 2020. Estamos preparados, sabemos más, solo tenemos que mantenernos enfocados”.

Joe Biden aseguró que Estados Unidos no volverá a pasar por un marco como el de marzo de 2020, gracias a las vacunas, lo que no permitirá que se vuelvan a cerrar las empresas ni las escuelas, ni a interponer fuertes restricciones sociales.

Añadió que como medida de seguridad ante Omicron, todas las empresas que cuenten con más de 100 empleados deberán hacer obligatoria la vacuna Covid-19, así como la aplicación de pruebas continuas, y las personas que se resistan “deberán irse a su casa”.

Tune in as I deliver remarks on the status of the country’s fight against COVID-19. https://t.co/4pYALjb3LE — President Biden (@POTUS) December 21, 2021

“Mi administración no tiene intención de controlar a nadie, sino la de proteger y velar por la salud pública de los estadounidenses”, dijo Joe Biden durante su mensaje, y agregó que esta medida evitará nuevos cierres de empresas, restaurantes y escuelas, así como restricciones sociales.

El presidente de Estados Unidos recordó que ponerse la vacuna contra Covid-19 es “lo más responsable” para cuidarse y cuidar de sus familias, para evitar casos graves que lleguen al hospital.

Sobre la saturación de hospitales, Joe Biden expresó que en Nueva York algunas personas mueren en sus casas por otras causas debido a que no encuentran camas disponibles en los hospitales, por ello, dijo, Estados Unidos contará con cientos de ambulancias para trasladar a los pacientes que lleguen a hospitales sin cupo a uno con disponibilidad.

Joe Biden dará pruebas gratuitas de Covid-19

Joe Bide también informó en su mensaje que entregará 500 millones de pruebas gratuitas para detectar Covid-19, las personas interesadas deberán solicitarlas a través de la página "prueba diagnóstica en casa", la cuál estará habilitada a partir de enero.

El gobierno de Estados Unidos informó que las 500 millones de pruebas para detectar Covid-19 estarán disponibles a partir del próximo mes y llegarán a los ciudadanos a través de correo, sin embargo, aún no anuncian cuántas podrán ser solicitadas por hogar.