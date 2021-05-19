"¿Por qué lanzan misiles?": niña palestina habla sobre ataques en Gaza

El testimonio de una niña palestina en medio de los escombros de una casa, tras los ataques con misiles del ejército de Israel en Gaza, ha dado la vuelta al mundo.

La niña palestina, identificada como Nadine Abdel-Taif, es entrevistada por medios que reportan el conflicto entre el ejército de Israel y el grupo Hamas, cuyos ataques han dejado a más de 200 muertos en Gaza, entre ellos niños y mujeres.

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En él, la niña palestina expresa la impotencia que siente al ver los ataques en contra de su pueblo en Gaza y no poder hacer nada porque es una “niña”.

“Sólo quiero ser médica o cualquier cosa para ayudar a mi pueblo pero no puedo. Soy solo una niña, me asusto. Haría cualquier cosa por mi pueblo”, dice la menor con lágrimas y la voz entrecortada.

"I don't know what to do."



A 10-year-old Palestinian girl breaks down while talking to MEE after Israeli air strikes destroyed her neighbour's house, killing 8 children and 2 women#Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/SCFm8QY2gH — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 16, 2021

Niña palestina llora entre escombros tras ataques en Gaza

Nadine Abdel-Taif se encuentra entre los escombros de la casa de su vecino, en donde murieron dos mujeres y ocho niños, una de las decenas de inmuebles que han sido derribadas con misiles por parte del ejército de Israel en Gaza, entre los cuales se encuentran las oficinas de agencias de noticias internacionales, ocurrido durante el fin de semana.

La niña palestina expresa que en su casa sus padres le explicaron que los ataques que sufren en Gaza son por un odio hacia los musulmanes.

“Mi familia dijo: nos odian, no nos quieren porque somos musulmanes”, expresa la niña palestina sin dejar de llorar.

La menor, quien habita en Gaza, se cuestiona por qué el ejército de Israel ha realizado ataques en una zona donde hay niños.

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“¿Ven alrededor de mí? Sólo son niños, ¿por qué alguien les lanzaría un misil para matarlos? No es justo”, dice la niña palestina, mientras a su alrededor varios pequeños se acercan al lugar donde está siendo entrevistada por medios de comunicación de Medio Oriente.

Testimonio de la niña palestina ya dio la vuelta al mundo

El testimonio de la niña palestina suma más de 13 millones de vistas tan sólo en Twitter y ya dio la vuelta al mundo por la situación que vive el pueblo palestino, principalmente los niños como Nadine Abdel-Taif, durante los ataques de Israel en la franja de Gaza.

De acuerdo con medios internacionales, los ataques de Israel en Gaza han dejado a cerca de mil 500 lesionados desde que inició la violencia, el pasado 10 de mayo, cuando el ejército israelí inició los ataques en Gaza.

Además suman dos mil 500 palestinos que se han quedado sin hogar y ya son cerca de 40 mil desplazados, según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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